Какую жизнь прожил художник Леонид Щемелёв? Это можно узнать на выставке к 100-летию мастера

С февраля 2023 года в галерее искусств Леонида Щемелева проходит выставка, посвященная 100-летию со дня рождения художника, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Леонид Дмитриевич – выдающийся автор современности, который внес значительный вклад в развитие художественной культуры Беларуси. Впервые в одном галерейном пространстве представлено 150 картин народного мастера.

Дарья Солонинко, научный сотрудник городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:

В этом году исполняется 20 лет галерее искусств Леонида Щемелева, которая была создана после того, как Леонид Дмитриевич подарил 60 своих живописных полотен Минску. Сейчас мы находимся в зале, который посвящен близким и родным людям Леонида Дмитриевича. Здесь представлены преимущественно портреты, в основном семьи, но также его учителя и близких людей. Леонид Дмитриевич всегда хотел передать в портретах все самое лучшее в людях, не только какие-то внешние характеристики, однако и черты характера, и какую-то внутреннюю составляющую человека.

Произведения Щемелева отличаются экспрессивностью и свободной пластической манерой исполнения. Самые важные – портреты близких и родных. Главными его музами в творчестве были супруга и дочь. Также в галерее воссоздали мастерскую художника, где собраны личные вещи народного мастера.

Ольга Бас, ведущий научный сотрудник городской художественной галереи произведений Л. Д. Щемелева:

На самом деле, мастерская художника – это удивительный мир, и если кому-то там удалось побывать, всегда могли ощутить эту творческую атмосферу. В одном из залов нашей галереи мы собрали личные вещи Леонида Дмитриевича, вещи из его мастерской. Это уникальные и удивительные экспонаты – его этюдники, мольберт, за которым он работал, также его любимо кресло.

В зале также представлены личные фотографии художника, снимки с выставок и открытий. Говорят, Леонид Дмитриевич любил очень красиво одеваться, некоторые предметы из личного гардероба можно даже потрогать. Творчество автора отражает важнейшие события повседневности, затрагивает серьезные гражданские и философские проблемы и, что немаловажно, побуждает к размышлению о самых важных для нас вещах: о добре и зле, о судьбе Родины, о любви и радости жизни. Своими воспоминаниями о мастере поделился также его ученик, который поддерживал связь с художником на протяжении долгих лет.

Владимир Кривоблоцкий, художник:

Человек с огромным внутренним талантом, он был уже известен широко как художник, как его видение. И вот этот Божий дар... Добро было, красота, человечность, и та его искра каждый раз попадала нам в сердечко. Его ждали. Что такое ждать художника, которого любишь, ценишь, дорожишь? Помню его пожелание, что должно быть твое видение, твое отношение к цвету, композиции, жизненным всем порывам. Исследуя каждый зал мастера, мы видим, каким он был и какую жизнь прожил. В картинах четко отражены военные годы, годы становления, любовь к Витебску, в котором он родился. Леонид Щемелев был не просто личностью в искусстве, уверен Владимир Кривоблоцкий.

Владимир Кривоблоцкий:

То, что он дал миру свой огромный дар, он отдал в своих работах, натюрмортах, пейзажах, тематических картинах, рисунках. Он в искусстве будет жить веками, как и эпоха Возрождения, как великие Микеланджело, Рафаэль. Он для меня всегда был и отец в школе, и по жизни был человек, который мог направить на мой путь.