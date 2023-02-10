Где живёт Горбун из Нотр-Дама и что защищает наш мозг? Показываем самые интересные работы на выставке «ДЕКАРТ-22»

В Республиканской картинной галерее «Дворец искусств» проходит выставка лауреатов V Триеннале декоративно-прикладного искусства Белорусского союза художников «ДЕКАРТ-22». Экспозиция уже стала своеобразной традицией. Проект проходит каждые три года, на выставке можно увидеть современный текстиль, керамику, стекло, батик и металл.

Наталья Евглевская, художник по керамике:

Впервые она в таком широком формате проходит. Задействованы все выставочные площадки в Минске. Это и музей Савицкого, и Щемелева, и Национальная библиотека, конечно, Дворец искусств. Представлены работы во всех видах. По результатам выставки была сформирована передвижная выставка. Вся Беларусь, все наше население, интересующееся искусством, может посмотреть выставку. Не надо ехать в Минск. Это очень хорошее организационное решение кураторов выставки.

На выставке свои работы представили не только именитые авторы, но и творческая молодежь, студенты, художники со всех регионов. Были представлены формы как классического, традиционного искусства, так и новые экспериментальные интерпретации. Наталья Евглевская:

Мы находимся в зале, где предоставлена возможность художникам-номинантам показать свое творчество более масштабно.

В рамках V Триеннале искусствоведческое жюри выбрало лауреатов выставки в номинациях «Традиция», «Инновация», «Авторский проект», «Объект» и «Дебют».

Наталья Евглевская:

Я представила коллекцию работ, которая связана с зимними праздниками. Одна из работ – «Вечерний снег». Это ассоциации с Сочельником, тишиной, уютом. Природа, снег. Я очень люблю зиму, меня она вдохновляет. И экспериментаторский этот момент. По этой же теме у меня работа экспериментальная. Я соединяю керамику и стекло, отливок в каменной массе. Это Сочельник, лунная ночь. То есть это лирика, романтическое мироощущение. В то же время она современна по выполнению, я так считаю. Гран-при получила Мария Тарлецкая, которая является художником-скульптором редкого вида искусства – кузнечного дела.

Мария Тарлецкая, художник по металлу:

Это моя работа «Это я, остальное – скафандр». Все мы здесь гости. И, по какой-то из теорий неврологов, каких-то из врачей, то, что вы здесь видите, защищает от всех остальных субстанций нашего тела, гематоэнцефалический барьер. А все, что мы носим помимо того, что здесь видим, пытается этот барьер разрушить, проникнуть в нашу нервную систему, в наш мозг и все нервы, чтобы ее повредить.

«Где сейчас живет Горбун?» накануне трагедии в Нотр-Даме я была в Париже и видела Нотр-Дам во всей красе. Когда я смотрела на эти жуткие кадры, как он горит, я его увидела не в огне, а в строительных лесах, которые потом обязательно будут, и Нотр-Дам опять возродится. Я очень разволновалась, где же сейчас будет жить Горбун, пока его восстанавливают. Этому и посвящена работа. Он такой исчезающий. Работа должна, как и всякая скульптура, смотреться в объеме, со всех сторон, призывать зрителя обойти ее вокруг.