«Выявить истинную любовь к нашей литературе»: конкурс чтецов «Живая классика» проходит в Витебске

Новости Беларуси. Произведения белорусских авторов – Коласа, Купалы, Богдановича, Короткевича – сегодня читают школьники перед публикой в Витебске. Конкурс «Живая классика» проходит по всей стране. Только в северном регионе заявки для участия в конкурсе подали более шести тысяч школьников. До финала дошло около сотни ребят.

Их выступления оценивает компетентное жюри. В его составе – мастера слова и известные люди. Среди них и корреспондент СТВ по Витебской области Анастасия Бут.