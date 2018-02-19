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Как выглядит после ремонта ДК «Лошицкий»: фотофакт

19 февраля 2018 21:28
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Новости Беларуси. Минский городской Дворец культуры возле Лошицкого парка откроется уже в конце февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Как выглядит после ремонта ДК «Лошицкий»: фотофакт-1

  

Еще издалека здание привлекает своим внешним видом: «лицо» дворца украшено национальным орнаментом. Снаружи помещение утеплено, заменены окна.  

Как выглядит после ремонта ДК «Лошицкий»: фотофакт-4

  

Холл первого этажа поражает своей отделкой. Изменили облик большого и малого зрительных залов, звук и свет в них станут еще качественнее. Светлыми и просторными также получились три хореографических зала и гримерные. Совсем скоро обновленный дворец примет первых гостей и порадует концертами.  

Как выглядит после ремонта ДК «Лошицкий»: фотофакт-7

  

Николай Казюлин, директор Минского городского Дворца культуры «Лошицкий»:
Зараз гэта адна з галоўных пляцовак нашага горада. Мы павінны зрабіць так, каб тут было ўтульна, прыгожа. Каб кожны мог бавіць свой вольны час.  

# Культура # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Николай Казюлин

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