Как выглядит после ремонта ДК «Лошицкий»: фотофакт

Новости Беларуси. Минский городской Дворец культуры возле Лошицкого парка откроется уже в конце февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Холл первого этажа поражает своей отделкой. Изменили облик большого и малого зрительных залов, звук и свет в них станут еще качественнее. Светлыми и просторными также получились три хореографических зала и гримерные. Совсем скоро обновленный дворец примет первых гостей и порадует концертами.