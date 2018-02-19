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С 19 февраля стартует Неделя родного языка: какие проблемы на этой неделе будут обсуждаться?

19 февраля 2018 10:19
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Сегодня стартует Неделя родного языка. Её проводит Национальная академия наук Беларуси, приурочив к празднованию Международного дня родного языка, который отмечается 21 февраля. 

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – первый заместитель директора по научной работе Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси – Александр Лукашанец.

Что значит для Александра Александровича получение диплома академика? Какая роль Недели родного языка?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Белорусская наука # Александр Лукашанец

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