Виктор Бабарикин: «Для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце». Большое интервью накануне концерта «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь»

Не так давно все поклонники творчества Владимира Семёновича Высоцкого отмечали 80 лет со дня его рождения. Не могли обойти стороной это событие и главные меломаны нашей страны – музыканты заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь подготовили концерт «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь».

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Виктор Бабарикин и актер театра и кино – Артур Федорович.



Что вы можете сказать по поводу наследия Владимира Высоцкого как музыканта?



Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель и главный дирижер оркестра:

Я вам скажу честно, что для нас эта программа очень непростая для музыкантов оркестра, потому что в концерте запланированы две инструментальные фантазии. И с нашим аранжироващиком, с Владом Озаркевичем, честно говоря, ломали голову, потому что мелодичности не так много, в основном стихи. В основном выбрали хиты Высоцкого и все-таки мы скомпоновали две фантазии, я думаю, что поклонникам творчества Владимира Высоцкого понравятся. Конечно же, мы пригласили Артура Александровича для того, чтобы он исполнил песни великого артиста, также еще один артист – Павел Нарочанский. И все, кто придет на этот концерт, окунуться в атмосферу прекрасной поэзии и хорошей атмосферы.