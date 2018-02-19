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Виктор Бабарикин: «Для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце». Большое интервью накануне концерта «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь»

19 февраля 2018 09:31
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Не так давно все поклонники творчества Владимира Семёновича Высоцкого отмечали 80 лет со дня его рождения. Не могли обойти стороной это событие и главные меломаны нашей страны – музыканты заслуженного коллектива Республики Беларусь Президентского оркестра Республики Беларусь подготовили концерт «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь». 

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заслуженный артист Республики Беларусь,  художественный руководитель и главный дирижер оркестра – Виктор Бабарикин и актер театра и кино – Артур Федорович

Что вы можете сказать по поводу наследия Владимира Высоцкого как музыканта?

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь,  художественный руководитель и главный дирижер оркестра:
Я вам скажу честно, что для нас эта программа очень непростая для музыкантов оркестра, потому что в концерте запланированы две инструментальные фантазии. И с нашим аранжироващиком, с Владом Озаркевичем, честно говоря, ломали голову, потому что мелодичности не так много, в основном стихи. В основном выбрали хиты Высоцкого и все-таки мы скомпоновали две фантазии, я думаю, что поклонникам творчества Владимира Высоцкого понравятся. Конечно же, мы пригласили Артура Александровича для того, чтобы он исполнил песни великого артиста, также еще один артист – Павел Нарочанский. И все, кто придет на этот концерт, окунуться в атмосферу прекрасной поэзии и хорошей атмосферы.

Виктор Бабарикин: «Для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце». Большое интервью накануне концерта «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь» -1

В свое время для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце. У папы был магнитофон, он включал его, и я помню эту настроенную гитару. Мама, в свою очередь, сборник его стихов на печатной машинке сама перепечатывала, то есть стихи переписывались. Я с большим трепетом отношусь к этому концерту. В нем прозвучат 20 произведений, очень тщательно вместе с солистами выбираем лучшее.

Виктор Бабарикин: «Для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце». Большое интервью накануне концерта «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь» -4

Какое влияние оказало творчество Владимира Высоцкого на Артура Федоровича, и как пришел к его музыке? Как молодое поколение реагирует на эту музыку?

Виктор Бабарикин: «Для меня песня Высоцкого – это воспоминание о моем отце». Большое интервью накануне концерта «Владимир Высоцкий «Я, конечно, вернусь» -7

На какой вопрос нужно ответить, чтобы выиграть два билета на концерт, и куда отправить ответ?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Музыкальные события в Минске # Фотофакт # Виктор Бабарикин # Артур Федорович

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