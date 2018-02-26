Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»

Новости Беларуси. Спортивный инвентарь вместо холста. Необычная выставка расписных теннисных ракеток открылась в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Спортивный инвентарь вместо холста. Необычная выставка расписных теннисных ракеток открылась в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Экспонаты прибыли в Минск из Израиля, где пляжный теннис – национальный вид спорта. Художники с мировыми именами с радостью откликнулись на творческий вызов. Необычные экспонаты, мастер-классы и зажигательные песни помогут белорусам лучше узнать культуру Израиля.
Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:
Мы берем что-то одно и делаем из этого что-то совсем другое, которое никто не ожидал. И то, что получается, иногда хорошо получается, иногда хуже. В этот раз, я думаю, получилось очень-очень хорошо и приятно.
Рыгор Ситница, председатель Белорусского союза художников:
Надзвычай цікавы праект, які паказвае, што мастацтва можа быць там, дзе мы яго не чакаем. Проста бярэцца звычайная рэч і ператвараецца ў аб’ект мастацтва. Калі чалавек мае мастацкі погляд, ён з нічога можа зрабіць свята для ўсіх.
Выставка посвящена 70-летию государства Израиль. Кстати, несколько деревянных ракеток под руководством опытных мастеров разукрасили и первые посетители.