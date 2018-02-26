Прямой эфир

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»

26 февраля 2018 22:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Спортивный инвентарь вместо холста. Необычная выставка расписных теннисных ракеток открылась в художественной галерее «Университет культуры», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»-1

  

Экспонаты прибыли в Минск из Израиля, где пляжный теннис – национальный вид спорта. Художники с мировыми именами с радостью откликнулись на творческий вызов. Необычные экспонаты, мастер-классы и зажигательные песни помогут белорусам лучше узнать культуру Израиля.  

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»-4

  

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:  
Мы берем что-то одно и делаем из этого что-то совсем другое, которое никто не ожидал. И то, что получается, иногда хорошо получается, иногда хуже. В этот раз, я думаю, получилось очень-очень хорошо и приятно.  

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»-7

  

Рыгор Ситница, председатель Белорусского союза художников:  
Надзвычай цікавы праект, які паказвае, што мастацтва можа быць там, дзе мы яго не чакаем. Проста бярэцца звычайная рэч і ператвараецца ў аб’ект мастацтва. Калі чалавек мае мастацкі погляд, ён з нічога можа зрабіць свята для ўсіх.  

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»-10

  

Выставка посвящена 70-летию государства Израиль. Кстати, несколько деревянных ракеток под руководством опытных мастеров разукрасили и первые посетители.  

Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»-13

  

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Алон Шогам # Рыгор Ситница

Другие новости рубрики

Все новости
Унiкальная магчымасць прыўзняць на новую прыступку тых, хто працуе ў рэгiёнах. Году малой родины посвятят 25-ю Минскую международную книжную ярмарку
26 февраля 2018 15:22

Унiкальная магчымасць прыўзняць на новую прыступку тых, хто працуе ў рэгiёнах. Году малой родины посвятят 25-ю Минскую международную книжную ярмарку

Сто лет истории в нескольких часах: в комплексе «Линия Сталина» воспроизвели одну из забытых операций времён войны
24 февраля 2018 16:30

Сто лет истории в нескольких часах: в комплексе «Линия Сталина» воспроизвели одну из забытых операций времён войны

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось
23 февраля 2018 10:20

Заслуженному коллективу «Ровесник» исполняется 60 лет: с чего все начиналось