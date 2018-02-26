Как узнать об Израиле с помощью ракетки? Необычная выставка в «Университете культуры»

Экспонаты прибыли в Минск из Израиля, где пляжный теннис – национальный вид спорта. Художники с мировыми именами с радостью откликнулись на творческий вызов. Необычные экспонаты, мастер-классы и зажигательные песни помогут белорусам лучше узнать культуру Израиля.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный посол государства Израиль в Республике Беларусь:

Мы берем что-то одно и делаем из этого что-то совсем другое, которое никто не ожидал. И то, что получается, иногда хорошо получается, иногда хуже. В этот раз, я думаю, получилось очень-очень хорошо и приятно.