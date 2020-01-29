Купала на монгольском. Произведения белорусских классиков переведут на монгольский язык

Новости Беларуси. Произведения белорусских классиков планируется перевести на монгольский язык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока в Монголии знакомятся с произведениями Янки Купалы. С белорусского на свой национальный язык здесь перевели целую книгу. Она была издана в 2019 году. Тысяча экземпляров разошлась в считанные дни среди любителей творчества наших классиков. Его монгольские авторы ставят в пример.

Литературные связи между Беларусью и Монголией развиваются стремительно и с каждым годом становятся всё крепче. Белорусы в свою очередь тоже в скором будущем планируют перевести произведения монгольских авторов.





Бадам-Очир Галаарид, писатель, журналист, заслуженный деятель культуры Монголии:

В этом году будет один из сборников разных авторов, а потом ещё у меня есть желание перевести детскую литературу. Например, есть хорошая сказка «Шубуршун и его друзья». Я хочу перевести на монгольский язык эту книгу, потому что она очень долго лежит у меня на рабочем столе. Надо людям, чтобы они узнали, что такое белорусская литература, кто классики белорусской литературы. Это хороший пример.