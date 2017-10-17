Как реставрируют Коложскую церковь в Гродно: репортаж СТВ

Новости Беларуси. Уникальный храм XII века реставрируют в Гродно. Деньги по поручению главы государства выделены из спецфонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Уникальный храм XII века реставрируют в Гродно. Деньги по поручению главы государства выделены из спецфонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коложская или, как ее еще называют, Свято-Борисоглебская церковь возведена из камня. Но одна из стен деревянная – это последствия оползня. За 100 лет она изрядно прохудилась. Перед архитекторами стоит серьезная задача: как грамотно сохранить историю?
Иерей Игорь Данильчик, священник Коложской церкви:
Стена зимой, если со стороны Немана дует сильный ветер, то она, в принципе, как сито, пропускает этот ветер. Вибрирует иногда даже под этим ветром.
Отец Игорь рассказывает: было очевидно, что деревянная стена очередной ветер может не пережить. Больше сотни лет назад эта часть храма еще была каменной, но оползень на Немане не пощадил историю. Половина церкви обрушилась в реку. Потом было еще два крупных обвала.
Иерей Игорь Данильчик:
Стал проседать угол, и в храме начала подниматься одна из плит, которая лежала на полу.
И вот безмолвие храма нарушил строительный шум. Поначалу ученые долго спорили, как именно сохранять Коложу. Кто-то предлагал достроить утраченную часть из современных материалов, другие утверждали, что столетняя деревянная стена – это уже история. Версий было много. Обсуждали аутентичность той же реставрации и прочность склона над Неманом – выдержит ли он новострой?
Галина Буро, СТВ:
Большое количество кувшинов-голосников в стенах – особенность храма. Даже без микрофона слышно – акустика хорошая. Но почему их так много? По одной из версий, строители уже в XII веке понимали, что полые кувшины снижают давление стены на грунт.
Но даже эта мера нашим предкам не помогла. Опыт истории и реалии сегодняшнего дня показали: ремонт деревянной стены – лучший выход из ситуации.
Александр Захарчук, главный архитектор Института «Гродногражданпроект»:
Нам хотелось в этом проекте не просто зашить, эту стену как саркофаг. Но пилоны каменные, которые сохранились, повторить.
Строители уже начали внутри церкви возводить временную стену параллельно деревянной. Эта своеобразная ширма разделит духовное и светское. Пока будет идти ремонт наружной части, рабочие не помешают богослужениям. С позицией архитекторов согласны и историки.
Андрей Вашкевич, историк:
Теперешние работы, которые проводятся на Коложе – это самый лучший из всех возможных вариантов. Никакие современные технологии не дадут нам воссоздать то, что создано руками людей, то, на чем есть отпечатки пальцев.
На территории бывшей Киевской Руси (то есть Беларуси, России и Украины) таких древнейших памятников архитектуры, как Коложа, сохранилось лишь около 20. В нашей стране и вовсе два. Не зря говорят, что Софийский собор – это сердце Беларуси, а Коложская церковь – ее душа.