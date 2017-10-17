Как реставрируют Коложскую церковь в Гродно: репортаж СТВ

Новости Беларуси. Уникальный храм XII века реставрируют в Гродно. Деньги по поручению главы государства выделены из спецфонда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коложская или, как ее еще называют, Свято-Борисоглебская церковь возведена из камня. Но одна из стен деревянная – это последствия оползня. За 100 лет она изрядно прохудилась. Перед архитекторами стоит серьезная задача: как грамотно сохранить историю?

Иерей Игорь Данильчик, священник Коложской церкви:

Стена зимой, если со стороны Немана дует сильный ветер, то она, в принципе, как сито, пропускает этот ветер. Вибрирует иногда даже под этим ветром. Отец Игорь рассказывает: было очевидно, что деревянная стена очередной ветер может не пережить. Больше сотни лет назад эта часть храма еще была каменной, но оползень на Немане не пощадил историю. Половина церкви обрушилась в реку. Потом было еще два крупных обвала.

Иерей Игорь Данильчик:

Стал проседать угол, и в храме начала подниматься одна из плит, которая лежала на полу. И вот безмолвие храма нарушил строительный шум. Поначалу ученые долго спорили, как именно сохранять Коложу. Кто-то предлагал достроить утраченную часть из современных материалов, другие утверждали, что столетняя деревянная стена – это уже история. Версий было много. Обсуждали аутентичность той же реставрации и прочность склона над Неманом – выдержит ли он новострой?

Галина Буро, СТВ:

Большое количество кувшинов-голосников в стенах – особенность храма. Даже без микрофона слышно – акустика хорошая. Но почему их так много? По одной из версий, строители уже в XII веке понимали, что полые кувшины снижают давление стены на грунт.

Но даже эта мера нашим предкам не помогла. Опыт истории и реалии сегодняшнего дня показали: ремонт деревянной стены – лучший выход из ситуации.

Александр Захарчук, главный архитектор Института «Гродногражданпроект»:

Нам хотелось в этом проекте не просто зашить, эту стену как саркофаг. Но пилоны каменные, которые сохранились, повторить.

Строители уже начали внутри церкви возводить временную стену параллельно деревянной. Эта своеобразная ширма разделит духовное и светское. Пока будет идти ремонт наружной части, рабочие не помешают богослужениям. С позицией архитекторов согласны и историки.

Андрей Вашкевич, историк:

Теперешние работы, которые проводятся на Коложе – это самый лучший из всех возможных вариантов. Никакие современные технологии не дадут нам воссоздать то, что создано руками людей, то, на чем есть отпечатки пальцев.