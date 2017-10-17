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В Минске журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад»

17 октября 2017 13:00
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Новости Беларуси. Мировое кино едет в Минск. Сегодня журналистам презентовали программу международного кинофестиваля  «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24-ый по счету форум  пройдет с 3 по 10  ноября. Фильмы, которые представят киногурманам и жюри, отвечают официальному слогану мероприятия – это «Истина, любовь и красота». Участие в фестивале примут 164 картины. Как заявляют организаторы, проходных фильмов нет.  94 ленты – это  конкурсные работы. География программы – 55 стран.

В Минске журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад»-1

На фестивале всегда есть дебютанты. В этом году это Албания. Показы, до старта которых чуть более двух недель, будут проходить на пяти площадках. По традиции открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Откроет киномарофон работа режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента стала хитом национального кинопроката.

В Минске журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад»-3

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:
Нам было важно деклалировать эти три важных постулата – истина, любовь и красота. Кино, которое с одной стороны красивое, с другой стороны – умное кино, кино, которое всегда сохраняет хорошее послевкусие. Нам важно, и в этом и есть определённая цель фестиваля – не просто давать зрителю возможность провести два часа в удобных условиях, в хороших креслах, посмотреть кино, чтобы переключится на какие-то другие заботы, чтобы это кино влияло на наши жизни.

В Минске журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад»-5


Продажа билетов начнется не позднее 30-го октября. Впервые  их билеты можно будет приобрести абонементно.

# Культура # Фотофакт # Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Игорь Сукманов

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