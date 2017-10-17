В Минске журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад»

Новости Беларуси. Мировое кино едет в Минск. Сегодня журналистам презентовали программу международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24-ый по счету форум пройдет с 3 по 10 ноября. Фильмы, которые представят киногурманам и жюри, отвечают официальному слогану мероприятия – это «Истина, любовь и красота». Участие в фестивале примут 164 картины. Как заявляют организаторы, проходных фильмов нет. 94 ленты – это конкурсные работы. География программы – 55 стран.

На фестивале всегда есть дебютанты. В этом году это Албания. Показы, до старта которых чуть более двух недель, будут проходить на пяти площадках. По традиции открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Откроет киномарофон работа режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента стала хитом национального кинопроката.

Игорь Сукманов, директор программ игрового кино Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», директор конкурса фильмов для детской и юношеской аудитории «Лістападзік»:

Нам было важно деклалировать эти три важных постулата – истина, любовь и красота. Кино, которое с одной стороны красивое, с другой стороны – умное кино, кино, которое всегда сохраняет хорошее послевкусие. Нам важно, и в этом и есть определённая цель фестиваля – не просто давать зрителю возможность провести два часа в удобных условиях, в хороших креслах, посмотреть кино, чтобы переключится на какие-то другие заботы, чтобы это кино влияло на наши жизни.