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Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске

17 октября 2017 11:04
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В наилиучших традициях Франции. Минск окунулся в атмосферу «Осеннего салона», пробразом которого стал тот самый «Парижский», который более 100 лет прогремел на весь мир.

Белорусский салон, хоть и совсем молодой, но уже успел завоевать популярность как у создателей, так и созерцателей. В этом году более 140 фамилий художников от 18 до 40 лет. Это и те, кто только делает свои первые шаги в искусстве, и те, кто уже занял в нём свою нишу.

Так, в который раз художник с именитой фамилией Павел Масленников выставляет свои работы на «Осеннем салоне» в столице.В его исполнении – белорусские пейзажи, которые стали визитной карточкой творческой династии Масленниковых.

Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске-1

Ещё несколько картин, на которых всё те же белорусские красоты – удивительные деревенские пейзажи.

В своих работах Василий Пешкун свловно переносит нас за несколько десятков километров. И погружает в атмосферу своего детства.  

Горшок с геранью на окне, казалось бы, самая обыденная бытовая деталь, но именно она служит тем самым порталом, через который мы погружаемся в деревенскую жизнь.

Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске-4

Тему растений в своих работах воплотила и Анна Силивончик с как всегда присущей ей индивидуальностью. Её самобытный необычный авторский стиль уже полюбился искушенной белорусской публике, которая сегодня может насладиться творчеством Анны на «Осеннем салоне».

Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске-7

Родные пейзажи, необычные сюжеты, метафоричные образы – всё то, что художники изобразили, зрители уже оценили.

Для художников высокая оценка зрителей – это самая большая награда. Как-никак именно они в совокупности с жюри по завершению «Осеннего салона» определят лучших творцов, которые отправятся в Париж и уже на «Французском салоне» представят белорусское искусство.

# Культура # Выставки # Художник # Фотофакт # Анна Силивончик # Василий Пешкун # Выставки в Минске # Павел Масленников # Елизавета Дичковковская # Елена Гудзенко

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