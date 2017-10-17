Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске

В наилиучших традициях Франции. Минск окунулся в атмосферу «Осеннего салона», пробразом которого стал тот самый «Парижский», который более 100 лет прогремел на весь мир.

Белорусский салон, хоть и совсем молодой, но уже успел завоевать популярность как у создателей, так и созерцателей. В этом году более 140 фамилий художников от 18 до 40 лет. Это и те, кто только делает свои первые шаги в искусстве, и те, кто уже занял в нём свою нишу.

Так, в который раз художник с именитой фамилией Павел Масленников выставляет свои работы на «Осеннем салоне» в столице.В его исполнении – белорусские пейзажи, которые стали визитной карточкой творческой династии Масленниковых.