Более 140 молодых художников на одной площадке: «Осенний салон» в третий раз открылся в Минске
В наилиучших традициях Франции. Минск окунулся в атмосферу «Осеннего салона», пробразом которого стал тот самый «Парижский», который более 100 лет прогремел на весь мир.
Белорусский салон, хоть и совсем молодой, но уже успел завоевать популярность как у создателей, так и созерцателей. В этом году более 140 фамилий художников от 18 до 40 лет. Это и те, кто только делает свои первые шаги в искусстве, и те, кто уже занял в нём свою нишу.
Так, в который раз художник с именитой фамилией Павел Масленников выставляет свои работы на «Осеннем салоне» в столице.В его исполнении – белорусские пейзажи, которые стали визитной карточкой творческой династии Масленниковых.
Ещё несколько картин, на которых всё те же белорусские красоты – удивительные деревенские пейзажи.
В своих работах Василий Пешкун свловно переносит нас за несколько десятков километров. И погружает в атмосферу своего детства.
Горшок с геранью на окне, казалось бы, самая обыденная бытовая деталь, но именно она служит тем самым порталом, через который мы погружаемся в деревенскую жизнь.
Тему растений в своих работах воплотила и Анна Силивончик с как всегда присущей ей индивидуальностью. Её самобытный необычный авторский стиль уже полюбился искушенной белорусской публике, которая сегодня может насладиться творчеством Анны на «Осеннем салоне».
Родные пейзажи, необычные сюжеты, метафоричные образы – всё то, что художники изобразили, зрители уже оценили.
Для художников высокая оценка зрителей – это самая большая награда. Как-никак именно они в совокупности с жюри по завершению «Осеннего салона» определят лучших творцов, которые отправятся в Париж и уже на «Французском салоне» представят белорусское искусство.