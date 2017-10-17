15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ

Новости Беларуси. Ни дня без творчества. Художественная галерея университета культуры и искусств отмечает 15-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В честь юбилея здесь собрали лучшие работы студентов, педагогов и выпускников. Масляная живопись, графика, керамика, декоративно-прикладное искусство – всего несколько сотен работ.

Павел Сапотько, директор Художественной галереи «Университет культуры» :

Сегодня галерея, я надеюсь, культурный центр, которая собирает интересных людей, проводит уникальные мероприятия. 15 лет для нашей галереи – это, безусловно, 15 лет праздника.



Григорий Шауро, заведующий кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Главное, что есть в нашей деятельности кафедры, это сохранение народных традиций в художественном творчестве и на основе народных традиций создавать работы современного уровня, современного искусства.

По словам кураторов, на выставке представлено творчество на любой вкус и любых направлений. И, кстати, осенью здесь всегда многолюдно.