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15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ

17 октября 2017 18:22
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Новости Беларуси. Ни дня без творчества. Художественная галерея университета культуры и искусств отмечает 15-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ-1

В честь юбилея здесь собрали лучшие работы студентов, педагогов и выпускников. Масляная живопись, графика, керамика, декоративно-прикладное искусство – всего несколько сотен работ.

15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ-3

Павел Сапотько, директор Художественной галереи «Университет культуры» :
Сегодня галерея, я надеюсь, культурный центр, которая собирает интересных людей, проводит уникальные мероприятия. 15 лет для нашей галереи – это, безусловно, 15 лет праздника. 

15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ-5


Григорий Шауро, заведующий кафедры народного декоративно-прикладного искусства Белорусского государственного университета культуры и искусств: 
Главное, что есть в нашей деятельности кафедры, это сохранение народных традиций в художественном творчестве и на основе народных традиций создавать работы современного уровня, современного искусства. 

15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ-7

По словам кураторов, на выставке представлено творчество на любой вкус и любых направлений. И, кстати, осенью здесь всегда многолюдно.  

15 лет праздника: к юбилею галереи «Университет культуры» в Минске открылась выставка кафедры декоративно-прикладного искусства БГУКИ-9


 

# Культура # Выставки в Минске # Фотофакт # Павел Сапотько # Григорий Шауро

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