Как проходит первая репетиция нового вокального шоу «Две звезды на СТВ»?

Вот уже совсем скоро телезрителей нашего канала порадует новое вокальное шоу «Две звезды на СТВ». А пока мы заглянули на первую репетицию.

Восемь пар. Пять концертов. На сцену выйдут обаятельные и харизматичные: Венера и Екатерина Забенько, Юрий Таболин и Нина Богданова, новый тандем Виталия Воронко и Антона Мартыненко. Порадует телезрителей своим мастерством Алексей Кулешов вместе с Викторией Алешко и Ирина Мартьянова вместе с Сашей Немо.

Примут участие и ведущие утреннего эфира – Юлия Шпилевская выступит с Александром Солодухой, Искуи Абалян – с Александром Меженным. А тренировкой голосовых связок Ольги Бурлаковой займётся Алексей Хлестов.

Звёзды эстрады постараются подготовить мастеров эфира к впечатляющим выступлениям. В совместном исполнением прозвучат мировые хиты, песни военных лет, киноклассика и современные композиции.

Андрей Калина, музыкальный продюсер шоу «Две звезды на СТВ»:

Мы на самом деле по большому счету не делаем ставку на суперпрофессиональное вокальное исполнение именно ведущими своей вокальной партии. Скорее – вопрос креатива. Но ведь среди ведущих тоже был кастинг. Выбирали самых лучших. И есть ведущие, которые искренне удивили и тембром голоса. Будут такие креативные дуэты необычные, когда точность музыкальной интонации будет не так важна.

Напомним, новый проект стартует уже в апреле. Только живой звук. Необычные дуэты. Самые яркие, запоминающиеся номера звёздных тандемов. Не пропустите «Две звезды на СТВ». А пока у вас есть возможность следить за подготовкой еженедельного шоу из дневников проекта.