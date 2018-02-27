Как печаталась книга переводов «А хто там ідзе» Купалы на 101 язык. Репортаж СТВ

Новости Беларуси. 101 язык мира. Уникальная книга с переводами стихотворения Янки Купалы «А хто там ідзе» издается в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строки классика теперь смогут понять баски, башкиры, валийцы, вьетнамцы. Предисловие к собранию написал министр иностранных дел нашей страны. Сегодня же с типографского конвейера сошли первые страницы книги.

Дмитрий Боярович увидел этот сакральный момент. Эксклюзивные кадры – так можно назвать момент рождения книги. Издание с переводами Купалы выходит из типографии. Это – самая кропотливая часть работы. Спустя 40 часов печати все 180 страниц будут готовы.

Владимир Павонский, главный технолог типографии:

Обложка книги будет отламинировна матовой пленкой. Поверх пленки будет наложен ультрафиолетовый лак. Вот такой у нас будет орнамент белорусский, а также будет произведено теснение фольгой рукописного текста самого автора.

Дизайнеры в качестве фона выбрали цвет льна. А сопровождать переводы будет рефрен из строчек классика: «людзьмі звацца». И рядом – их английский аналог.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Интересно, что предисловие к книге написал министр иностранных дел Беларуси. Владимир Макей выразил уверенность, что переводы этого стихотворения на разные языки мира позволят лучше узнать историю белорусского народа и его душу.

В книге собрано 100 переводов стихотворения, плюс оригинальный текст. Строчки классика смогут понять баски, башкиры, валийцы, арабы… 650 экземпляров издания разойдутся по странам мира. Остальные останутся в Беларуси.

Владимир Андриевич, директор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки»:

Гэты верш – гімн. Гімн беларуса за сваю незалежнасць. Каб было сваё гучанне. Зараз, калі Беларусь набыла свой суверэнітэт (амаль 25 гадоў, чвэрць стагоддзя), наша краіна адбылася як суверэнная дзяржава. Яна актыўна заяўляе сябе на міжнароднай арэне. Па гэтаму вершу можна адчуць менталітэт народа.

Переводы здесь – только конгениальных литераторов. К примеру, на дегестанский – Расула Гамзатова, а на русский – Максима Горького. А текст дополняется изображениями картин о Купале Савицкого, Романовского и Стельмашонка.

Вячеслав Рогойша, доктор филологических наук, профессор:

«А хто там iдзе, а хто там iдзе

У агромнiстай такой грамадзе?

- Беларусы». З гэтага пачалося шэсце беларусаў ў гісторыі ў пачатку XX стагоддзя. А вот цяпер, у пачатку XXI стагоддзя, мы бачым, супастаўляючы нават з гэтым вершам рэальнасць нашу, кім мы сёння сталі. Ужо шэсце наша выйшла нават за межы зямнога шара. Ужо касманаўты, нашы беларусы, у космас паляцелі.