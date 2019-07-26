Прямой эфир

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

26 июля 2019 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка, посвящённая 100-летию одной из самых зелёных стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»-1

Здесь представлены кадры самых знаковых достопримечательностей балтийского края. Экспозиция позволяет заглянуть в прошлое и увидеть, как изменилась Латвия за 100 лет. Места на фото показаны с одного ракурса, в то же время суток и года.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»-4

Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:
Обмен опытом довольно интенсивен. То, что важно, что он проходит не только на уровне высокой культуры, но и на уровне самоуправления областей. Я думаю, что здесь, конечно, то, что мы отмечает 100-летие Латвии, то, что и в Беларуси много праздников сейчас, которые отмечаются. Это тоже способствует обмену опытом, мнений.

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»-7

Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»-9

Познакомиться с сокровищами Латвии, а также с ценными изображениями архитектурных и исторических памятников из фондов Латвийской библиотеки можно до 20 сентября.

Латвия готова оказывать содействие в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза

# Выставки в Минске # Культура # Эдгар Ринкевичс # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Борис Бурда, ковбойские частушки и испанка с песнями Высоцкого. Чем удивят на фестивале «Большая бард-рыбалка»
26 июля 2019 07:34

Борис Бурда, ковбойские частушки и испанка с песнями Высоцкого. Чем удивят на фестивале «Большая бард-рыбалка»

Услышать реальный голос XIX века с настоящего фонографа Эдисона! Музей старинных проигрывателей создал минчанин
24 июля 2019 10:43

Услышать реальный голос XIX века с настоящего фонографа Эдисона! Музей старинных проигрывателей создал минчанин

Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске
24 июля 2019 06:35

Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске