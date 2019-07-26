Как изменилась Латвия за 100 лет? В Минске открылась фотовыставка «Далягляд»

Новости Беларуси. В эти дни в Минске предлагают совершить экскурс в историю с латвийским акцентом. В Национальной библиотеке открылась уникальная фотовыставка, посвящённая 100-летию одной из самых зелёных стран мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь представлены кадры самых знаковых достопримечательностей балтийского края. Экспозиция позволяет заглянуть в прошлое и увидеть, как изменилась Латвия за 100 лет. Места на фото показаны с одного ракурса, в то же время суток и года.

Эдгар Ринкевичс, министр иностранных дел Латвии:

Обмен опытом довольно интенсивен. То, что важно, что он проходит не только на уровне высокой культуры, но и на уровне самоуправления областей. Я думаю, что здесь, конечно, то, что мы отмечает 100-летие Латвии, то, что и в Беларуси много праздников сейчас, которые отмечаются. Это тоже способствует обмену опытом, мнений.