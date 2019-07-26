Борис Бурда, ковбойские частушки и испанка с песнями Высоцкого. Чем удивят на фестивале «Большая бард-рыбалка»

26 июля на берегу Чигиринского водохранилища начинается «Большая бард-рыбалка». Фестиваль проводят уже 10 лет, ему нет аналогов в СНГ.
Гость программы Утро. Студия хорошего настроения» – автор-исполнитель, арт-директор фестиваля «Большая бард-рыбалка» – Ольга Залесская.
Вы развенчали миф, что бардами могут быть только мужчины. Давайте второй миф развенчаем: что рыбаками могут быть только мужчины. Участвуют ли девушки в соревновании?
Ольга Залесская, автор-исполнитель, арт-директор фестиваля «Большая бард-рыбалка»:
В соревнованиях участвуют все, кто желает. Возраст и пол не имеют никакого значения. Поэтому, если вы желаете, приезжайте, регистрируйтесь и сколько угодно удите рыбу.
У вас там ещё и конкурс красоты проходит среди девушек?
Ольга Залесская:
Да, Наталья Новожилова уже не первый год проводит конкурс, который называется «Королева бард-рыбалки».
Боже, там такие чудеса! Там такие мужчины сидят в жюри! Они специально просыпаются пораньше утром, несмотря на то, что всю ночь они гуляют и слушают песни.
Девчонки, вообще, там отжигают, они же делают и утреннюю йогу. Когда они спят, я не знаю. Потому что это нон-стоп концерт, звук, какая-то движуха. И вот ранним утром мы слышим, что объявляют, что сейчас утренняя йога, разминка, пробежка, а потом конкурс красоты.
Как завоевать корону? Какие критерии? Нужно самую большую рыбу поймать?
Ольга Залесская:
Нет. Девочки состязаются в девочкином. Они красиво ходят, им дают задания. Но у девочек улов тоже неплохой: в разные годы разыгрывались и ювелирные украшения, и туры в Европу. Так что, думаю, никто не уйдёт без подарочка.
Расскажите про «звезду» этого праздника? Кто в этом году к вам приедет?
Ольга Залесская:
В этом году к нам приедет много «звёзд». У нас будет Тимур Шаов, Михаил Башаков, Лариса Брохман, Борис Бурда. Приезжают гости из Польши, Испании, Чехии. Приезжает совершенно уникальная дама Маричель Родес. Она получила премию, её вручали в Кремле, за популяризацию русской песни.
Выучила она русский язык, потому что однажды услышала Высоцкого. Услышала и полюбила, пошла учить русский, приехала в Москву. И теперь у неё несколько проектов: она поёт песни Руслановой, Высоцкого. И она поёт, я бы даже сказала, блатные песни, но это очень оригинально получается с её испанским акцентом.
У нас будет работать одесский дворик. Борис Бурда во главе. Он будет играть с людьми в интеллектуальные игры, задавать вопросы. Он будет готовить какие-то вкусные блюда одесской кухни. Он будет всё это комментировать и руководить этой площадкой.
А от бардов там будут сидеть два корифея авторской песни. Виктор Баранов – он поёт ковбойские частушки, его знают как самого главного ковбоя авторской песни бывшего СССР. Витя будет петь ковбойские частушки вместе с Маратом Фахардиновым.
У нас очень много всего: вот тебе пляжный волейбол, вот тебе кулинарная программа, у нас стоят полевые бани, устраивают мастер классы, как правильно запарить веник, укладывать человека, как правильно веником работать.