Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске

Новости Беларуси. В Национальном историческом музее Беларуси 24 июля откроется фотовыставка, посвященная 30-летию землетрясения в Армении, унесшего жизни более 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более трех десятков работ фоторепортеров, сделанных в дни спитакской трагедии, отображают как настигшую Армению катастрофу, так и отклик на боль всего человечества.