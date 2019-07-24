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Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске

24 июля 2019 06:35
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Новости Беларуси. В Национальном историческом музее Беларуси 24 июля откроется фотовыставка, посвященная 30-летию землетрясения в Армении, унесшего жизни более 25 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске-1

Более трех десятков работ фоторепортеров, сделанных в дни спитакской трагедии, отображают как настигшую Армению катастрофу, так и отклик на боль всего человечества.

Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске-4

Крупное землетрясение произошло в Армении зимой 1988 года. Из-за мощных толчков большие разрушения произошли на севере республики. Более полумиллиона человек потеряли кров. Буквально стертым с лица земли оказался город Спитак и более 300 населенных пунктов.

Фотовыставка «Спитакская трагедия: ретроспектива памяти» открывается 24 июля в Минске-7

# Выставки в Минске # Культура # Фотофакт

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