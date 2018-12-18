«Как это красиво!» Картину уроженца Беларуси Михаила Кикоина передали в Национальный художественный музей

Новости Беларуси. Добро пожаловать домой. Живописный натюрморт кисти всемирно известно художника и нашего земляка Михаила Кикоина передан в фонды Национального художественного музея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нашему почетному консулу в Лозанне удалось найти и выкупить картину из частной коллекции в США, перевезти ее в Швейцарию и, благодаря помощи дипломатов, наконец передать в Беларусь. Таким же образом в музее ранее появились две работы Осипа Любича и три работы Надежды Ходасевич-Леже. Натюрморт кисти Михаила Кикоина стал пятым произведением искусства, привезенным в Беларусь из Швейцарии.

Андрей Нажескин, почетный консул Беларуси в Лозанне:

Наш Национальный музей должен иметь максимальную коллекцию белорусских авторов, чтобы люди могли видеть и говорить: «Да, среди нас тоже есть талантливые соотечественники. Мы можем так же, мы можем не хуже, чем остальные. Посмотрите – как это красиво». И гордиться этим, гордиться этой страной.

Павел Мацукевич, временный Поверенный в делах Беларуси в Швейцарии:

Эта церемония – такое приятное завершение нашего рабочего эффективного взаимодействия со Швейцарией, потому что сегодня как раз состоялись межмидовские политические консультации. В Беларусь приехала делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Швейцарской конфедерации. На сегодняшний день мы наблюдаем позитивные тенденции практически во всех сферах нашего взаимодействия.