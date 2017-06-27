«Как эта женщина соткана?»: Наталья Щукина о работе с Неёловой в «Дорогой Елене Сергеевне»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

А, когда Вы начинали карьеру, были не артисткой, а только планировали, допустим, знали, что существуют такие актрисы, как Мэрилин Монро, Софи Лорен, Татьяна Доронина – Вы с кем себя больше сравнивали?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

В своё время, я ещё была школьницей, меня поразила актриса Джессика Ланж. И вот как-то она для меня стала определяющей такой.

Может быть, помните, было кино «Федора», она играет там актрису.

И на меня произвело… Я его после этого не смотрела, и, может быть, сейчас, если б я посмотрела… Я стараюсь не пересматривать те фильмы, которые когда-то на меня произвели впечатление. Не входить дважды в одну и ту же воду. Не пересматриваю, ну, произвели и произвели, как бы, наверное, опять же, было стечение обстоятельств какое-то, что они произвели впечатление, но вот она – потом, когда я уже её видела, её работы. Конечно, Марина Мстиславовна Неёлова – работа с ней в «Дорогой Елене Сергеевне». И, вообще, как эта женщина соткана? Когда ты не понимаешь – вроде, всё: две руки, две ноги, так же реснички, так же ими моргает. А как? Что? Почему такое что-то нечеловеческое происходит? Это – химия какая-то, это так же, как влюблённость. За что мы любим? За что я люблю мужа? Он, вроде бы, ничего такого. Это какая-то химическая реакция.

Разве любовь не живёт 3 года? Сколько ж Вы можете быть замужем и любить?

Наталья Щукина:

Ну, она переходит в какое-то другое. Он – родственник мой. Я его люблю, он – мой родственник. Он – родное. Подушечка родная, одеялко – я могу укутаться.