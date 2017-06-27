Актриса Наталья Щукина: «Для меня самое сексуальное место в мужчине – это чувство юмора»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

В чём проявляется сила таланта? Если не говорить о работе на сцене, а вот в быту, в общении? Как это чувствуется?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

Вы знаете, это, во-первых, для меня самое сексуальное место в мужчине – это чувство юмора. Хочу сказать, что это – самое-самое ценное для меня, что есть в мужчинах.

Вот Олег Иванович Янковский обладал им по отношению к себе, прежде всего.

Он был очень ироничен к себе. Он иронично относился к тому, что он делает. Он никогда не воспринимал это всерьёз, не так, как спортсмены свои достижения начинают – вот тут 3 сантиметра я прыгнул или там 2,5. Нет, для него – он работой своей, и талант отдавал легко. И расставался с этим легко. И никогда не относился серьёзно. Безусловно, Эльдар Александрович Рязанов, который для меня очень много сделал и я очень благодарна ему. Недавно Эмма Валерьяновна, его супруга, позвала меня – она возглавляет его клуб «Эльдар», где был концерт. И я не могла. Я разгребла всё, что у меня было, я не могла отказать ей, поучаствовала там в мероприятии, но для меня это было делом чести, я не могла…

Но фактически «Дорогая Елена Сергеевна» – Ваш главный, наверное…

Наталья Щукина:

Да, это большой, да. И потом я у него снималась в 4 картинах.