Актриса Наталья Щукина: «Мои роли сотканы из меня»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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