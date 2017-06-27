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Актриса Наталья Щукина: «Мои роли сотканы из меня»

27 июня 2017 19:01
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Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# Культура # Российские актеры # Наталья Щукина

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«Как эта женщина соткана?»: Наталья Щукина о работе с Неёловой в «Дорогой Елене Сергеевне»
27 июня 2017 19:00

«Как эта женщина соткана?»: Наталья Щукина о работе с Неёловой в «Дорогой Елене Сергеевне»

Актриса Наталья Щукина: «Для меня самое сексуальное место в мужчине – это чувство юмора»
27 июня 2017 19:00

Актриса Наталья Щукина: «Для меня самое сексуальное место в мужчине – это чувство юмора»

Актриса Наталья Щукина: «Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский»
27 июня 2017 19:00

Актриса Наталья Щукина: «Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский»