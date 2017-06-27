Актриса Наталья Щукина: «Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский»

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

О мужчинах. Ветер таланта или порыв таланта, шум таланта чей сбивал Вас больше всего с ног?

Наталья Щукина, заслуженная артистка Российской Федерации:

Конечно, Бог, маг, чародей и артист всех артистов – Олег Иванович Янковский.