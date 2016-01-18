Как бизнесмену Виталию Новикову удается сочетать в себе еще и амплуа музыканта и актера и что он больше всего ценит

Бизнесмен, музыкант и актер. Все это – Виталий Новиков. Члены его семьи добавят: любящий муж и заботливый отец. На все эти ипостаси Виталий с легкостью находит время. А главным своим недостатком считает перфекционизм.

Виталий Новиков, музыкант, актер, бизнесмен:

Я сейчас довольно много играю в театре, это моя корневая профессия (театральная режиссура, на которую я учился, которую преподавал, работал в театре режиссером, свой театр был), но хлеба актерской профессии никогда не пробовал, и сейчас в театре, в кино для меня прямо открывается целая планета.

К слову, семейный завтрак в семье Новиковых – явление очень редкое. Плотный график каждого члена семьи не дает возможности собраться за одним столом. Даже в воскресенье дочь Виталия Наталья (она же скрипачка и певица Натана), когда жила с родителями, просыпалась не раньше 12 часов дня. Сын Андрей тут же убегал на тренировку, а сам глава семьи попросту по традиции пропускает этот прием пищи.

Виталий Новиков, музыкант, актер, бизнесмен:

Я не знаю, что со мной происходит, но я утром не могу есть. Даже если надо принять какие-то таблетки, я прямо себя заставляю съесть какой-нибудь кусочек сыра, потому что таблетки нельзя принимать на голодный желудок.

И если за завтраком всем членам семьи встретиться не получается, праздники – прекрасный повод собраться в узком семейном кругу.

Виталий Новиков, музыкант, актер, бизнесмен:

Поскольку сейчас все разъехались (дети выросли, Наташа в Питере, Андрей очень часто на турниры уезжает), и мы наоборот очень любим, когда все собираются. Всегда стараемся бывать вместе побольше. Тогда мы дома что-то делаем, запекаем какую-то индейку, делаем салаты, садимся за стол. То есть мы тогда понимаем, что мы семья и друг по другу скучаем. А когда все жили в одних стенах, то, наверное, все это казалось жизнью и не было так глубоко оценено, как стало глубоко оценено тогда, когда все перестали быть привязаны к дому.

Ценить каждое мгновение, проведенное с близкими людьми желает ваш и программа «Большой завтрак» на СТВ.