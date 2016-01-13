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Коллектив Национального драматического театра имени Горького удостоен спецпремии Президента за спектакль «Песняр»

13 января 2016 07:46
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Коллективу Национального драматического театра имени М.Горького присуждена специальная премия – премия Президента Республики Беларусь – «Деятелям культуры и искусства». Коллектив театра удостоен этой премии за значительный вклад в сохранении национальных культурных традиций и создание на высоком художественном уровне спектакля «Песняр», посвященного творческой деятельности Владимира Мулявина.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Сергей Ковальчик, художественный руководитель Национального академического театра имени Максима Горького, Валентина Еренькова, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, режиссер-постановщик спектакля «Песняр», Сергей Жбанков, исполнитель роли Песняра.

# Культура # Театр # Фотофакт # Сергей Жбанков # Валентина Еренькова # Сергей Ковальчик

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