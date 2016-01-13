Сотни человек встретят старый Новый год на торжественном балу в Большом театре оперы и балета в Минске

Новости Беларуси. Белорусы 13 января встретят старый Новый год. Чуть более часа осталось до традиционного бала, который устраивает Большой театр оперы и балета. Сотни гостей соберутся, чтобы перенестись на несколько веков назад в светский салон. Нынешнее торжество пройдет под знаком Древней Греции.

Дам в пышных платьях и их кавалеров в смокингах и пиджаках ожидается очень много. Как тут не вспомнишь слова феи самой известной и любимой сказки о поистине благородном развлечении: вредно не ездить на бал, если ты этого по-настоящему заслуживаешь.

Билеты начали раскупать за полгода, а сама подготовка заняла несколько месяцев: вальс и полонез специально разучивали в бельэтаже театра с балетмейстером-постановщиком. Заслуженная артистка страны Юлия Дятко сегодня в роли Терпсихоры.

Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Для меня это первый опыт в постановке именно таких исторических танцев. Для меня было безумно интересно. Конечно, как дети в первый раз, так и взрослые тоже не всегда умеют танцевать, им надо показывать, обучать. Это было интересно, но очень непросто.

Уже седьмой Большой новогодний бал пройдет под знаком Древней Греции. Гостей будут приветствовать музы и, конечно, златокудрый Аполлон – бог света и покровитель искусства. Это все артисты Большого.

Сфотографироваться в фойе уже можно с ожившими статуями, здесь же – узнать свою судьбу, погадав на колесе фортуны или на картах таро.

Возвращаясь к той самой сказке, нужно отметить, что сегодня карета уж точно в тыкву не превратится – праздник продлится как минимум до трех утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.