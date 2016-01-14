Сотни человек встретили старый Новый год на торжественном балу в Большом театре оперы и балета в Минске

Новости Беларуси. Белорусы встретили старый Новый год. Минувшей ночью в Большом театре оперы и балета состоялся традиционный новогодний бал. Сотни гостей собрались, чтобы перенестись на несколько веков назад в светский салон. В торжество, которое прошло под знаком Древней Греции, окунулась и Анастасия Бенедисюк, корреспондент СТВ.

Дам в великолепных бальных платьях и их кавалеров в смокингах да фраках этой ночью в храме Мельпомены было больше обычного. Билеты на праздник начали раскупать за полгода, а сама подготовка заняла несколько месяцев: вальс и полонез специально разучивали в бельэтаже театра с балетмейстером-постановщиком.

Юлия Дятко, балетмейстер-постановщик, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Изучили полонез, контрданс, вальс, полька.

Уже седьмой Большой новогодний бал прошел под знаком Древней Греции. Гостей приветствовали музы и, конечно, златокудрый Аполлон — Бог света и покровитель искусства — это все артисты Большого. На протяжении ночи в театре работали с десяток салонов.

Помимо этого гала-концерт «Страсти Олимпа», концерт «Песни зимы», Венский бал, музыкальные дуэли солистов оперы и танцы в стиле ретро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гридюшко, генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:

Был рожден нормальный новый формат, такого, которого никогда не было за последние десятилетия в Беларуси.

Борис Светлов, министр Республики Беларусь:

Помню первый бал. Это действительно было замечательное, относительно новое зрелище.

И, кстати, ровно в полночь сказка не прервалась, а карета не превратилась в тыкву. В ритме вальса и полонеза в Большом кружили до 3-х утра.