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Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября

30 июля 2024 07:09
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Главное культурное событие года в Бресте. Стала известна программа международного театрального фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября-1

Форум в 2024 году пройдет с 10 по 15 сентября и откроется спектаклем Брестского академического театра драмы «Отцы и дети». «Белая Вежа» уже давно вне рамок традиционного фестиваля. Презентовать свои постановки здесь стремятся лучшие коллективы со всего мира. В этом году зритель ждет гостей из девяти стран. В афише 23 спектакля на трех языках.

Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября-4

Александр Козак, директор международного театрального фестиваля «Белая вежа»:
Мы проводим этот фестиваль из-за любви к нашим любимейшим зрителям. То есть мы это все делаем для них, для вас. Чтобы вы соприкоснулись с действительно лучшими образцами мирового театрального движения, чтобы вы не замыкались только на нашем искусстве театральном, которое тоже достойно.

Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября-7

За 27 лет на театральных подмостках «Белой Вежи» выступили коллективы из десятков стран. На суд жюри и зрителей было представлено более 600 спектаклей. Билеты на театральный сентябрь в Бресте уже в кассах.

# Фестиваль # Культура # Александр Козак

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