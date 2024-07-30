Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября

Главное культурное событие года в Бресте. Стала известна программа международного театрального фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум в 2024 году пройдет с 10 по 15 сентября и откроется спектаклем Брестского академического театра драмы «Отцы и дети». «Белая Вежа» уже давно вне рамок традиционного фестиваля. Презентовать свои постановки здесь стремятся лучшие коллективы со всего мира. В этом году зритель ждет гостей из девяти стран. В афише 23 спектакля на трех языках.

Александр Козак, директор международного театрального фестиваля «Белая вежа»:

Мы проводим этот фестиваль из-за любви к нашим любимейшим зрителям. То есть мы это все делаем для них, для вас. Чтобы вы соприкоснулись с действительно лучшими образцами мирового театрального движения, чтобы вы не замыкались только на нашем искусстве театральном, которое тоже достойно.