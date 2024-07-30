Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» пройдёт в Бресте с 10 по 15 сентября

Главное культурное событие года в Бресте. Стала известна программа международного театрального фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главное культурное событие года в Бресте. Стала известна программа международного театрального фестиваля «Белая Вежа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Форум в 2024 году пройдет с 10 по 15 сентября и откроется спектаклем Брестского академического театра драмы «Отцы и дети». «Белая Вежа» уже давно вне рамок традиционного фестиваля. Презентовать свои постановки здесь стремятся лучшие коллективы со всего мира. В этом году зритель ждет гостей из девяти стран. В афише 23 спектакля на трех языках.
Александр Козак, директор международного театрального фестиваля «Белая вежа»:
Мы проводим этот фестиваль из-за любви к нашим любимейшим зрителям. То есть мы это все делаем для них, для вас. Чтобы вы соприкоснулись с действительно лучшими образцами мирового театрального движения, чтобы вы не замыкались только на нашем искусстве театральном, которое тоже достойно.
За 27 лет на театральных подмостках «Белой Вежи» выступили коллективы из десятков стран. На суд жюри и зрителей было представлено более 600 спектаклей. Билеты на театральный сентябрь в Бресте уже в кассах.