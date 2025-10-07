Возле резиденции премьер-министра Франции раздались взрывы

В центре Парижа прогремели взрывы. Случилось это у резиденции премьер-министра страны. Район ЧП оцепили. Жителей призвали не приближаться к нему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился в тот момент, когда уже бывший глава правительства должен был провести совещания после своей отставки. Возникла реальная угроза безопасности высших должностных лиц Франции.

Однако выяснилось, что у резиденции премьер-министра загорелся припаркованный фургон. В нем находились аэрозольные баллоны, которые начали взрываться. Полиция не нашла в произошедшем криминального следа или покушения на теракт. Все же в центре Парижа введены повышенные меры безопасности.