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Возле резиденции премьер-министра Франции раздались взрывы

07 октября 2025 13:40
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В центре Парижа прогремели взрывы. Случилось это у резиденции премьер-министра страны. Район ЧП оцепили. Жителей призвали не приближаться к нему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент случился в тот момент, когда уже бывший глава правительства должен был провести совещания после своей отставки. Возникла реальная угроза безопасности высших должностных лиц Франции. 

Однако выяснилось, что у резиденции премьер-министра загорелся припаркованный фургон. В нем находились аэрозольные баллоны, которые начали взрываться. Полиция не нашла в произошедшем криминального следа или покушения на теракт. Все же в центре Парижа введены повышенные меры безопасности. 

# Взрыв

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