Победителей Национальной театральной премии назвали 30 ноября в Минске

Новости Беларуси. Трагикомедия «Оракул» режиссера-постановщика Бориса Луценко стала лучшим драматическим спектаклем. Накануне в Минске назвали победителей Национальной театральной премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году по условиям конкурса лучших актеров и режиссеров выбирало сразу три состава жюри. Отдельно оценивались театр драмы, театр кукол и музыкальные постановки. Всего 21 номинация.

Среди нововведений специальный приз - «Меценат театра». Конкурс служителей Мельпомены обзавелся и новой статуэткой. Победителям вручали аиста на античной колонне.

Роман Соловьев, актер Национального драматического театра имени Я. Колоса, победитель III Национальной театральной премии:

Так как я молодой артист, для меня это большой опыт. И я опять же говорю, что любому молодому артисту такое не помешает, такой опыт получить именно вот на таких фестивалях.

Татьяна Мархель, народная артистка Беларуси, член жюри III Национальной театральной премии:

Прывезлi спектаклi па-за межамi Мiнска, з абласных тэатраў. Харошыя спектаклi. I ведаеце, у нас аказалася, што намiнацый менш, чым добрых акцёрскiх работ.

Для участия в третьей национальной театральной премии было подано 37 заявок. Но предварительный отбор выдержал только 21 спектакль. В течении всей недели на столичных театральных площадках зрители смогли увидеть лучшие спектакли Белрауси.

Саулюс Варнас, главный режиссер Могилевского областного драматического театра, лауреат III Национальной театральной премии:

Это был большой поисковый труд, в который много очень актерам надо было вкладывать. И то, что это оценили, значит оценили всю нашу работу, потому что режиссер без актеров не может ничего сделать.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Гэты тыдзень паказаў, што наш тэатр знаходзіцца ў пошуку. Ён сёння шукае і знаходзіць некія вельмі цікавыя формы і па зместу, таксама шукае і тыя найбольш цікавыя, актуальныя пытанні.

Обновлено в 19.30 01.12

Новости Беларуси. Лучших служителей Мельпомены назвали в Минске. Накануне в столице подвели итоги III Национальной театральной премии. В 2014 году в правилах конкурса многое изменилось: три состава жюри, 21 номинация и специальный приз – «Меценат театра».

Трагедия, комедия и мюзикл. Постановка вне времени и действия. Спустя 45 лет некогда «Затюканный апостол» Андрея Макаенка стал ребенком индиго в интерпретации «Апостола» Бориса Луценко.

Правда, для маэстро спектакль этот не премьерный. Несколько десятилетий назад на сцене Купаловского он уже купался в море оваций. Причем четыре сотни раз.

Сегодня мэтр признается: повысить планку возможность есть, как есть и мощный актерский состав.

Борис Луценко, народный артист Беларуси, режиссер-постановщик трагикомедии «Оракул»:

Как говорят, нет Гамлета в труппе, не бери Гамлета, нет, скажем, малыша в труппе, нет апостола в труппе, не бери эту пьесу, потому что провалишься. Я сразу понял, что только Глотов может сыграть эту роль.

Кажется, 11-летнего малыша-оракула отправила на Землю сама Вселенная. Он радеет за справедливость и пытается разрешить конфликт планетарного масштаба на примере своей семьи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С большой ролью «маленького Гамлета» Владимир Глотов, уверен режиссер, справился на все 100. А ведь конкурсный показ спектакля проходил в пятницу утром – самое что ни на есть неудобное время для актеров.

Борис Луценко, народный артист Беларуси, режиссер-постановщик трагикомедии «Оракул»:

Я молил Бога, чтобы он послал вдохновение актерам. Я считаю, что он послал. Они играли виртуозно. Это я просто гарантирую, потому что я, нервничая, заглядывал в зрительный зал. И в конце я сам расплакался.

Дети индиго – загадка без разгадки до сих пор. Они называют вещи своими именами, все знают и умеют.

А что если внутри такого малыша скомпрессирована и всемирная музыкальная библиотека? Таким вопросом задались постановщики семейной трагикомедии. Ответ – в двух действиях лучшего драматического спектакля.

Алексей Ереньков, композитор:

Я не стал себя ограничивать какими-то стилями, жанрами. Решил так: что у индиго в сердце и душе, то у меня – в партитуре. Стали появляться оригинальные зонги в классической манере, в таких стиля, как хип-хоп, джаз, блюз, рэп.

Роль композитора Алексея Еренькова в спектакле соизмерима с главной. И жюри, и зрители спектакля сходятся в одном: здесь реплика как песня. А музыкальный диалог между поколениями выстроен еще и интонационно.

Алексей Ереньков, композитор:

Для каждого персонажа мне приходилось придумывать свою музыкальную речь. Они общаются между собой как птицы. Что в душе, то в интонации, потому что мы знаем, что интонация порой важнее мыслей.

Может, поэтому спектакль нашел своего зрителя. Причем возраст и национальность значения не имеют.

Борис Луценко, народный артист Беларуси, режиссер-постановщик трагикомедии «Оракул»:

Я, конечно, рад, когда ко мне пришли из Ирана люди и вдруг сказали: «Это же про наше государство. Почему? Просто точно». А жена рядом стоит, его супруга, она сказала: «Да это и про наши взаимоотношения с тобой». Он засмеялся.

Кстати, в 2015 году насладиться трагедией, комедией и мюзиклом возможность у ценителей искусства еще будет. Правда, билеты придется покупать на «Затюканного апостола». После такого успеха в театре решили вернуть первозданное название.