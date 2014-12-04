Спектакль «Снежная королева» стал победителем в номинации «Лучший спектакль для детей»

30 ноября состоялась церемония награждения победителей третьей Национальной театральной премии. В гостях программы «Утро. Студия хорошего настроения» победители в номинации «Лучший спектакль для детей» (прим. ред. - спектакль «Снежная королева») - актеры Драматического театра Белорусской армии - Елена Шкуратова, Владимир Граховский и Виктор Молчан.

Над чем Вы будете работать дальше?

Елена Шкуратова, актриса Драматического театра Белорусской армии:

Скоро у нас будет премьера.

Виктор Молчан, актер Драматического театра Белорусской армии:

Название мы пока ещё не будем говорить, потому что окончательного названия пока что нет. Но это спектакль об офицерах.

Сильная ли была конкуренция?

Елена Шкуратова, актриса Драматического театра Белорусской армии:

Всего участвовало три спектакля. Очень хороший спектакль про Карлсона. Он действительно взволновал. И мы несколько «напряглись», но сделали все, что могли, и победили.

Наш спектакль несколько отличается от сказки. У нас дополнительные персонажи. Немного отличается история. Но основная канва осталась - любовь, самопожертвование. Это необычное прочтение сказки Андерсена.

Детская аудитория отличается от взрослой и чем?

Виктор Молчан, актер Драматического театра Белорусской армии:

Конечно, отличается. Дети немного непосредственно смотрят и ребенка очень трудно обмануть. Если ребёнку не нравится, он никогда не будет смотреть. Он будет ходить по залу, опускать реплики… Если ребёнка заинтересовать и если он войдёт в эту игру, - это самое дорогое.

Для детской публике играть сложнее?

Елена Шкуратова, актриса Драматического театра Белорусской армии:

Сложнее. Мне кажется, что детские спектакли - это такой интерактивный процесс обучения для самого артиста. Потому что нужно моментально реагировать на изменение атмосферы в зале, ускоряться: или громче, или тише. И действительно: ребёнка не обманешь, он не будет сдержанным. Они могут сидеть, смотреть и параллельно заниматься своими делами. А иногда для того, чтобы дети замолчали, нужно говорить чуть тише.

Есть ли какие-то современные произведения, которые хотелось бы поставить, или всё же лучше классика?

Елена Шкуратова, актриса Драматического театра Белорусской армии:

Мне кажется, классические произведения воспитывают. И на мой взгляд, пока что ничего лучше еще не написали. В старых сказках понятно: это добрый персонаж, а это - злой. Благодаря этому он может понять: что хорошо делать, а что - плохо...