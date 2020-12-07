Как в Минске прошёл отборочный тур на «Славянский базар-2021»?

Новости Беларуси. За шанс получить путевку на «Славянский базар» 7 декабря боролись в Минске. Одновременно шли прослушивания на детский и взрослый конкурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По условиям юные исполнители должны подготовить по две композиции: эстрадную песню белорусского автора и исполнение на вольную тему, наиболее ярко отражающее вокальное мастерство. Для взрослых требования иные: показать профессионализм нужно через песню на одном из славянских языков, и никуда без мирового хита.

Побороться за шанс выйти на сцену Летнего амфитеатра приехали 27 участников. При этом все конкурсанты имеют опыт в выступлениях, у большинства за спиной победы на музыкальных конкурсах. В составе профессионального жюри – известные деятели культуры и искусства Беларуси. Задача фокус-группа непростая – отобрать до пяти лучших исполнителей от каждой области и Минска для следующего конкурсного этапа.

Мария Ероховец:

Подготовила белорусскую песню Гюнешь «Сэрца ў далонях» и песню из мультфильма «Король Лев» Бейонсе Spirit. Наряд связан с тем, что он такой яркий, красочный, подчеркивает жизнерадостные, веселые песни. Буду покорять своим низким тембром.

Каролина Васильева:

Для нас этот конкурс – просто такая надежда. Это моя мечта – побывать на этом конкурсе и подарить людям радость.

Олег Семенов, заслуженный артист Беларуси, председатель жюри:

Кроме того, чтобы понравилось, чтобы я увидел, что это чисто спето, что есть какая-то музыкальная фраза, какая-то эмоциональная наполненность. Без этого оно и не понравится. Потому что когда человек поет фальшиво, как оно может понравиться? А он, может быть, рыдает, слезами заливается (такой у него образ), а поет фальшиво, вот и все, если образно так сказать. Поэтому мы будем стараться быть совершенно объективными, потому что надо, чтобы конкурс был на достаточно высоком уровне. Тем более придется петь с оркестром.