«Когда я холостяком был, решил вылепить скульптурный портрет будущей жены». Показываем необычные работы белорусских художников

Пять маститых мастеров и 45 работ. Арт-сезон в Минске продолжается. В городской галерее произведений имени Леонида Щемелева открылась выставка «Классики-современники» – проект первого триеннале живописи, графики и скульптуры Белорусского союза художников. Какие необычные работы белорусских художников можно увидеть на выставке, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Наталья Шарангович, первый заместитель председателя Белорусского союза художников, искусствовед:

Люди старшего поколения больше работают в мастерской, у них более вечные темы, и они смотрят на мир по-другому. Нам хотелось их сюда пригласить. У нас есть люди, которые выше всех нас, которые прошли большую жизнь, которые создают национальную художественную школу, они ее представляют. Если мы посмотрим на эту экспозицию (здесь представлены пять народных художников), то первое впечатление, которое останется – здесь очень много портретов.

С картин пристально и с улыбкой на вас смотрят не только друзья и родные художников-классиков – Василия Шаранговича, Владимира Товстика и Леонида Щемелева, но и сами авторы. К слову, в создании одного из таких шедевров приняла непосредственное участие Наталья Васильевна.

Наталья Шарангович:

Это портрет народного художника Владимира Антоновича Товстика. У него есть такая замечательная серия, которую он делает в течение последних нескольких лет. Он рисует деятелей культуры, с которыми он дружил. И вот это была инициатива самого художника – нарисовать такой двойной портрет: народного художника, коллеги Василия Шаранговича и его дочки. Мне очень приятно, что я его дочка и изображена на этой работе. Мы все из художественной среды: мой отец – художник, я – искусствовед, и мы поддерживаем друг друга, мы создаем это искусство. Я думаю, что у Владимира Антоновича было такое желание показать, что есть преемственность.

Открыла первый заместитель председателя Белорусского союза художников и одну из семейных тайн. Наталья Шарангович:

Перед нами портрет Владимира Дубовки – это достаточно известный белорусский поэт. Моя бабушка жила на Мядельщине, в деревне, рядом с которой была деревня, из которой родом Дубовка. Вы знаете, что развлечения в те времена были очень ограниченные – это какие-то праздники, это все-таки сельская местность. В основном, это танцы такие хорошие деревенские, где люди знакомились, где иногда происходили знакомства, которые приводили к свадьбе. Владимир Дубовка – не только представитель национального Возрождения, но и тот человек, с которым была знакома моя бабушка, за которого она чуть не вышла замуж.

Так что история семьи Шаранговичей могла пойти совсем по другому руслу. Не менее удивительная легенда связана и с этой гипсовой скульптурой, которую зовут «Беларусочка».

Иван Миско, скульптор, народный художник Беларуси:

Я еще холостяком был, всякие идеи приходят в голову, когда ты холостяк. Думал: как жениться, где моя невеста? Невесты были, но я думал: где та избранница? И я решил вылепить скульптурный портрет, создать для себя образ будущей жены. Доброта, теплота, внутреннее состояние, передать эту красоту.

События в жизни Ивана Миско развивались стремительно: вскоре он встретил ту единственную женщину, которая и стала его судьбой. Правда, жена Ивана Якимовича всегда ревновала его к «вечной невесте». Иван Миско:

Она говорила: «Ты ее больше любишь». Я говорю: «А почему?» Я когда приходил в мастерскую, открывал двери, всегда говорил: «Здравствуйте!» – и она всегда меня встречала. Молчаливая. Когда я домой прихожу: «Ты вечно ворчишь, жужжишь».

Кстати, скульптору однажды предложили за «Беларусочку» огромные деньги, но он так и не смог расстаться со своим идеалом женщины. Одна из любимых работ мастера посвящена лучшему другу, великому композитору и создана в соавторстве с ним же.

Иван Миско:

Это Игорь Михайлович Лученок – один из последних скульптурных портретов при жизни. Игорь Михайлович очень часто приходил, позировал, и я с удовольствием лепил. Вот эти ноты такие, улетающие из его головы, как бы эти страницы – это его идея была, и он даже сам собственноручно написал.

Есть у Ивана Якимовича и один нереализованный проект, связанный с именем великого белорусского изобретателя, который создал прототип многоступенчатой ракеты.

Иван Миско:

Казимир Семенович. Это моя мечта – поставить на территории Беларуси памятник, скульптурный бюст.

У народного художника всегда много идей, которые он рад реализовать, несмотря на активную подготовку к собственному юбилею.