К 110-летнему юбилею Янки Купалы создан компьютерный шрифт «Песняр», имитирующий почерк поэта

Новости Беларуси. Написано пером, а воссоздано на мониторах современных гаджетов. Уже в ближайшее время в текстовых редакторах, социальных сетях, электронной почте появятся строки, написанные почерком Янки Купалы.

К 110 юбилею начала творчества автора подготовлен уникальный проект – шрифт «Песняр», который максимально точно имитирует почерк белорусского поэта.

«Съешь еще этих мягких французских булок да выпей чаю» – эта стандартная для демонстрации шрифтов фраза теперь и рукой белорусского классика. До недавнего времени увидеть почерк Янки Купалы можно было лишь в музеях, но теперь есть возможность не только ознакомиться с каждым росчерком пера великого поэта, но и самому вывести слова так, как это делал песняр.

Павел Минкевич, дизайнер:

Ох, это было нелегко. Я зарылся в рукописи и копался, копался, копался. Нужно взять эту букву, найти в нескольких хотя бы черновиках, посмотреть различные написания, выбрать что-то среднее, сделать так, чтобы она хорошо читалась и подходила к остальным буквам.

Вот так, изучая букву за буквой, Павел Минкевич создал алфавиты для белорусской, русской и латинской раскладок. Чужой почерк, как чужая душа – потемки, поэтому работать дизайнеру и команде приходилось даже по ночам.

Шрифт «Песняр» – это не просто оригинальный ход для оформления открыток или книг. Это возможность для нас понять творчество и личность Янки Купалы чуточку лучше.

Наталья Быковская, эксперт-графолог:

Это личность бунтаря, это действительно борец за правду, защитник обиженных, он радеет за свой народ. Он интуитивный, он действует по сиюминутным каким-то порывам, его озаряет, у него очень много идей, он действительно гений.

Создатели такому шрифту предвидят блестящее будущее, ведь цифровые технологии не только сохраняют историческое и культурное наследие народного поэта, но еще и помогают открыто заявить белорусам о своей национальной уникальности.

Ольга Пархимович, заведующий отделом культурно-образовательной работы Государственного литературного музея Янки Купалы:

Перш за ўсё, мы скіроўваем гэты праект да моладзі, канешне. І хачацца, каб яны такім чынам звярнулі ўвагу на тое, што іх культура, іх мова адметная, і яны могуць такім чынам вылучацца сярод сваіх аднакласнікаў.

К слову, такие шрифты – не новинка для мирового интернет-пространства. Год назад в Украине появился шрифт Тараса Шевченко – «Кобзар». Теперь им охотно пользуются во всем мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.