Участники студии ирландского танца в программе «УТРО» на СТВ

Почему вы выбрали именно ирландские танцы?

Евгения Пучинская, руководитель студии ирландского танца:

Однажды увидели исполнение ирландского танца. Увлеклись этим легким прыжком, ритмом, зажигательной музыкой. Решили выяснить как и где это можно повторить. Стали искать и развивать это направление.

Много ли белорусов танцуют ирландские танцы? Насколько просто научиться?

Евгения Пучинская, руководитель студии ирландского танца:

На сегодняшний день, в сравнении с другими странами СНГ, танцуют очень много людей. В Минске сейчас пять школ ирландского танца, которые занимаются соревнованиями, и еще одна школа, которая занимается народными ирландскими танцами, которые танцуют на вечеринках. Для того, чтобы научиться профессиональным движениям понадобится не менее 4 лет - это огромный труд!