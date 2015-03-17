Прямой эфир

Участники студии ирландского танца в программе «УТРО» на СТВ

17 марта 2015 09:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Почему вы выбрали именно ирландские танцы?

Евгения Пучинская, руководитель студии ирландского танца:
Однажды увидели исполнение ирландского танца. Увлеклись этим легким прыжком, ритмом, зажигательной музыкой. Решили выяснить как и где это можно повторить. Стали искать и развивать это направление.

Много ли белорусов танцуют ирландские танцы? Насколько просто научиться?

Евгения Пучинская, руководитель студии ирландского танца:
На сегодняшний день, в сравнении с другими странами СНГ, танцуют очень много людей. В Минске сейчас пять школ ирландского танца, которые занимаются соревнованиями, и еще одна школа, которая занимается народными ирландскими танцами, которые танцуют на вечеринках. Для того, чтобы научиться профессиональным движениям понадобится не менее 4 лет - это огромный труд!

# Танцы

Другие новости рубрики

Все новости
Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан: Многодетная семья - это большое счастье!
17 марта 2015 07:59

Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан: Многодетная семья - это большое счастье!

В Беларуси создан компьютерный шрифт, повторяющий почерк Янки Купалы
17 марта 2015 07:54

В Беларуси создан компьютерный шрифт, повторяющий почерк Янки Купалы

День открытых дверей университета культуры и искусств прошел в музыкальном театре в Минске
16 марта 2015 17:56

День открытых дверей университета культуры и искусств прошел в музыкальном театре в Минске