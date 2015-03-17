В Беларуси создан компьютерный шрифт, повторяющий почерк Янки Купалы

Новости Беларуси. Написано пером, а воссоздано на мониторах современных гаджетов. Белорусы смогут использовать шрифт, имитирующий почерк Янки Купалы. Письма, открытки и собственные стихи рукой мастера можно будет писать на белорусском, русском языках и латинице.

«Песняр», так называется шрифт, стал подарком к юбилею — 110-й годовщине начала творчества поэта, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Павел Минкевич, создатель шрифта «Рiasniar»:

Хотелось бы не то что после себя что-то оставить, а сделать что-то интересное. Чтобы людям была интересна своя культура, свое прошлое. И вот появилась какая-то идея сделать кусочек наследия Янки Купалы.

Ольга Пархимович, заведующий отделом культурно-образовательной работы государственного лититературного музея Янки Купалы:

Перш за ўсе мы скіроўваем гэты праект да моладзі, канешне. І хочацца, каб яны вось такім чынам звярнулі ўвагу на тое, што іх культура, іх мова адметная. І яны могуць вось такім чынам вылучацца сярод сваіх аднакласнікаў.