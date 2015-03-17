Режиссёр театра и кино Дмитрий Астрахан: Многодетная семья - это большое счастье!

Как отмечается День рождения в Вашей семье? Отмечают ли многодетные семьи День рождения как-то необычно?

Дмитрий Астрахан, режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ:

В семьях, где хорошие отношения и гармония, все праздники отмечаются примерно одинаково. У нас в семье принято готовить какой-то творческий номер, сюрприз. Дети что-то делают, жена с детьми: песню, стих. Это стало для нас приятной семейной традицией. Многодетная семья - это очень большое счастье. Я рад, что я пятый ребёнок, и благодарен судьбе, что оказался в такой большой семье! У нас постоянно за столом было человек 40, и это нормально, ведь это - семья. Ещё одна традиция - говорить тосты. Мы это требуем от детей - и они делают это сами. Уже с самого детства ребёнок должен что-то сказать, он должен уметь это сформулировать. Любому человеку хочется услышать о себе приятные слова.

У Вас очень огромная фильмография. Складывается впечатление, будто Вы никогда не отдыхали. Вы все время заняты каким-то проектом?

Дмитрий Астрахан, режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ:

Каждый День рождения приводит к пониманию того, что отведенный срок все же ограничен. Надо что-то успеть. Есть еще надежда внутренняя, а может и заблуждение, что я могу еще что-то сделать, что будет отличаться от того, что я уже сделал. Может, я чем-то смогу удивить. Вот это желание успеть еще чем-то удивить в своих работах - оно заставляет не отдыхать… Когда ты на своем месте, занимаешься тем, что тебе безумно нравится - ты получаешь невероятное удовольствие от этого.

Как Вы все успеваете? Вы живете на два города: Москва-Минск.

Дмитрий Астрахан, режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств РФ:

Успеваю я потому, что у меня прекрасная семья. У меня очень мудрая жена, которая позволяет мне делать то, что мне интересно, и никогда не «душит» меня семейными заботами, которых очень много. Она все взяла на себя.