Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день
Новости Беларуси. В Минске продолжается XХVI Международная книжная выставка-ярмарка. На площадке около 3000 квадратных метров представлено более 400 экспонентов из 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лейтмотивом ярмарки стали Год малой родины и вторые Европейские игры. На национальном стенде Беларуси можно познакомиться с коллекцией редких открыток и фотографий с изображениями Минска.
В 2019 году Россия как многолетний традиционный экспонент выставки представляет яркий национальный стенд. В программе участие популярных поэтов и писателей, а также возможность приобрести книги и узнать об издательских новинках, пообщаться с писателями и литературными критиками. Кроме того, на детской сцене национального стенда России будут проводиться различные викторины, мастер-классы, а также конкурс чтецов «Читаем вместе басни Ивана Крылова».
Николай Метлицкий, поэт, переводчик:
Мне вельмi прыемна, што наш кнiжны форум зноў сабраў цэлае суквецце пiсьменнiкаў з многiх краiн. У тым лiку ўжо даўнiх сяброў Беларусi, каго мы, беларускiя пiсьменнiкi i паэты, ужо неаднаразова перакладалi i на беларускую мову.
XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит под слоганом «Больше чем книги». Посетить ее можно бесплатно по 10 февраля.