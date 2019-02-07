Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день

Новости Беларуси. В Минске продолжается XХVI Международная книжная выставка-ярмарка. На площадке около 3000 квадратных метров представлено более 400 экспонентов из 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейтмотивом ярмарки стали Год малой родины и вторые Европейские игры. На национальном стенде Беларуси можно познакомиться с коллекцией редких открыток и фотографий с изображениями Минска.

В 2019 году Россия как многолетний традиционный экспонент выставки представляет яркий национальный стенд. В программе участие популярных поэтов и писателей, а также возможность приобрести книги и узнать об издательских новинках, пообщаться с писателями и литературными критиками. Кроме того, на детской сцене национального стенда России будут проводиться различные викторины, мастер-классы, а также конкурс чтецов «Читаем вместе басни Ивана Крылова».