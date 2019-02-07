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Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день

07 февраля 2019 06:39
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Новости Беларуси. В Минске продолжается XХVI Международная книжная выставка-ярмарка. На площадке около 3000 квадратных метров представлено более 400 экспонентов из 35 стран. Ожидается, что выставку посетят около 60 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день-1

Лейтмотивом ярмарки стали Год малой родины и вторые Европейские игры. На национальном стенде Беларуси можно познакомиться с коллекцией редких открыток и фотографий с изображениями Минска.

В 2019 году Россия как многолетний традиционный экспонент выставки представляет яркий национальный стенд. В программе участие популярных поэтов и писателей, а также возможность приобрести книги и узнать об издательских новинках, пообщаться с писателями и литературными критиками. Кроме того, на детской сцене национального стенда России будут проводиться различные викторины, мастер-классы, а также конкурс чтецов «Читаем вместе басни Ивана Крылова».

Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день-4

Николай Метлицкий, поэт, переводчик:
Мне вельмi прыемна, што наш кнiжны форум зноў сабраў цэлае суквецце пiсьменнiкаў з многiх краiн. У тым лiку ўжо даўнiх сяброў Беларусi, каго мы, беларускiя пiсьменнiкi i паэты, ужо неаднаразова перакладалi i на беларускую мову.

Минская международная книжная выставка-ярмарка: какие мероприятия пройдут во второй день-7

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит под слоганом «Больше чем книги». Посетить ее можно бесплатно по 10 февраля.

# Выставки в Минске # Культура # Николай Метлицкий # Фотофакт

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