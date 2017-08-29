«Из третьего альбома Led Zeppelin»: Макаревич о том, как написал «Солнечный остров»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Александр Викторович Кутиков рассказывал, что «Солнечный остров» Вы написали, когда вам было 16 лет.
Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
16. Ну, 17, наверное. Да.
Можете вспомнить, из какого сора?
Андрей Макаревич:
Из третьего альбома Led Zeppelin. Не стихи, музыка.
Стихи, я не знаю, откуда приходили.
А музыкальным влияниям я был, конечно, в том возрасте страшно подвержен, потому что всё новое, что появлялось – это была как раз та «золотая» эпоха, когда каждый месяц возникало что-то новое – всё это сшибало с ног совершенно.