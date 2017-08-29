Макаревич о Минске: «На любом перекрёстке – везде центр. Нет задворков»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Я очень люблю, что он везде широкий. Такое ощущение, что везде центр. На любом перекрёстке – везде центр. Вот нет задворков.
Очень хорошие люди, очень красивые женщины.
А у Вас была какая-нибудь романтическая история?
Андрей Макаревич:
Сейчас, я Вам так и рассказал.
Необязательно рассказывать. Скажите: была или не была?
Андрей Макаревич:
Мы на программе «Пусть говорят» или где? Ну, тогда обойдём эту тему.