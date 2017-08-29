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«У вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года»: Макаревич о Минске

29 августа 2017 18:40
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Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мы можем считать в Беларуси Вас своим?

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Конечно.

Потому что, всё-таки, Ваши прадеды, деды, бабушки – все из Гродненской, другие – из-под Витебска.

Андрей Макаревич:
Разумеется.

Вы часто бываете в Беларуси у своего друга Владимира Цеслера.

Андрей Макаревич:
Ну, реже, чем хотелось бы, на самом деле.

Многие, кто приезжает, говорят: «Ну вот, у вас – как Советский Союз». Насколько это верно, по-Вашему?

Андрей Макаревич:
У вас – как мечта Советского Союза о хорошей жизни. Понимаете, у вас такой город будущего с обложки журнала «Наука и жизнь» 65-го года. Вот это вот такое.

Это как вот воспринимать? Как комплимент или как шутку?

Андрей Макаревич:
С эстетической точки зрения, это очень хорошо. Я очень люблю город, я очень люблю его архитектуру. 

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# Культура # Российские исполнители # Андрей Макаревич

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