Макаревич о Кутикове: «Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга»

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я спрашивал у Александра Викторовича Кутикова, как, всё-таки, получалось, что отдавалась та или иная песня исполняться в самом начале? Потому что, если человек впервые услышит «Машину времени», услышит «Костёр» и услышит «Скачки» – он подумает, что это – две разные группы.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:

Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга.

Мы прекрасно знаем, кто из нас какой краской владеет в лучшей степени.

Так что никакой тут тайны нет, всё очень просто.

Ну, я вполне могу допустить, что, к примеру, там «Поворот» Вы бы тоже здорово спели.

Андрей Макаревич:

Ну, если б Вы поиграли лет 40 в «Машине времени», у Вас бы таких вопросов не возникало.

Ну, это же было не сейчас, это было давным-давно.

Андрей Макаревич:

Простите, это было в 79-ом. А нам было уже 10 лет, всё-таки.