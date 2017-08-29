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Макаревич о Кутикове: «Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга»

29 августа 2017 18:44
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Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я спрашивал у Александра Викторовича Кутикова, как, всё-таки, получалось, что отдавалась та или иная песня исполняться в самом начале? Потому что, если человек впервые услышит «Машину времени», услышит «Костёр» и услышит «Скачки» – он подумает, что это – две разные группы.

Андрей Макаревич, лидер группы «Машина времени»:
Мы прекрасно знаем вокальные и эмоциональные особенности друг друга.

Мы прекрасно знаем, кто из нас какой краской владеет в лучшей степени.

Так что никакой тут тайны нет, всё очень просто.

Ну, я вполне могу допустить, что, к примеру, там «Поворот» Вы бы тоже здорово спели.

Андрей Макаревич:
Ну, если б Вы поиграли лет 40 в «Машине времени», у Вас бы таких вопросов не возникало. 

Ну, это же было не сейчас, это было давным-давно.

Андрей Макаревич:
Простите, это было в 79-ом. А нам было уже 10 лет, всё-таки. 

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# Культура # Российские исполнители # Андрей Макаревич

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