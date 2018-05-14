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Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров

14 мая 2018 19:47
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Новости Беларуси. Белорусские дизайнеры представят свои коллекции на европейских площадках моды. 14 мая в Минске стартовал финал самого масштабного молодежного проекта «Мельница моды – 2018»,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров -1

Впервые отбор конкурса проходил онлайн. Каждый желающий смог принять участие не приезжая в столицу. Из четырех сотен участников в финал вышли порядка ста дизайнеров.

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров -4

Игорь Иванов, организатор республиканского фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница моды – 2018»:
Победители получают участие в международных творческих мастерских, этот приз учрежден Министерством образования. Наши дизайнеры, победители, призеры, могут показать свои коллекции в европейских школах моды, пройти стажировки, и получить профессиональное общение.

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров -7

Александра Жук, белорусский дизайнер:
«Мельница моды» – очень сильный проект, потому что это всегда очень достойно презентовано, это всегда гости из разных стран. У тебя есть возможность со всеми познакомиться, с профессионалами, получить их оценку.

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров -10

Финал конкурса моды и фото продлится два дня. Уже 15 мая на суд жюри вынесут восемьдесят коллекций молодых дизайнеров. Их оценят эксперты из Италии, Грузии, России, Латвии, Польши, и Франции.

Из 400 участников в финал «Мельницы моды – 2018» вышли порядка 100 дизайнеров -13

# Мода в Беларуси # Культура # Игорь Иванов # Александра Жук # Фотофакт

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