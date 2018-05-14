Виртуозные импровизации: как в Солигорске прошёл фестиваль «Джаз-тайм»

Новости Беларуси. В джазе – не только девушки. А лучшие музыканты, собравшиеся в Солигорске на специальный фестиваль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Джаз-тайм» – ежегодная встреча лучших исполнителей, которые в течение трех дней радуют публику необычными импровизациями. 27 ансамблей из разных уголков мира, пианисты и вокалисты. Кстати, исполнение джаза и его восприятие – не каждому по силам.