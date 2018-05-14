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Виртуозные импровизации: как в Солигорске прошёл фестиваль «Джаз-тайм»

14 мая 2018 15:27
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Новости Беларуси. В джазе – не только девушки. А лучшие музыканты, собравшиеся в Солигорске на специальный фестиваль, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

Виртуозные импровизации: как в Солигорске прошёл фестиваль «Джаз-тайм»-1

«Джаз-тайм» – ежегодная встреча лучших исполнителей, которые в течение трех дней радуют публику необычными импровизациями. 27 ансамблей из разных уголков мира, пианисты и вокалисты. Кстати, исполнение джаза и его восприятие – не каждому по силам.

Виртуозные импровизации: как в Солигорске прошёл фестиваль «Джаз-тайм»-4

Оно требует высоких интеллектуальных способностей: и это доказанный факт.

Подробнее – в видеоматериале.

# Джаз в Беларуси # Культура # Фотофакт

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