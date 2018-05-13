Под звуки джаза, рока или классики. Какой будет культурная афиша летнего Минска?

Новости Беларуси. Еще с десяток лет назад было сложно вообразить, что Минск можно будет назвать городом, в котором активно развивается уличная культура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идея с организацией на Карла Маркса пешеходной улицы в свое время не сработала, но она определенно дала толчок всем тем мероприятиям, которые проходили в Минске летом 2017. И которых этим летом станет еще больше. Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018

Например, суббота в Верхнем городе уже отметилась музыкальным проектом «Пешеходка», цель которого, по задумке организаторов, обеспечить слушателя качественной живой музыкой, расширить музыкальный кругозор жителей Минска и гостей столицы. Алёна Сырова, СТВ:

Отныне и до октября каждые выходные в Верхнем городе будут особенными. Фестиваль уличных музыкантов, культур – все лето наш город будет звучать так.

В субботний день все дороги в Минске ведут в Верхний город – это уже привычный и неоспоримый факт не только для жителей белорусской столицы, но и для ее гостей.

Новый летний сезон стартовал неделю назад, а накануне за «место под солнцем» боролись сразу несколько десятков молодых и не очень, но главное – талантливых музыкантов.

По итогам смотра два десятка лучших голосов и звуков минских улиц получили право целый год играть свою музыку на центральных площадках столицы, в музыкальных переходах – формировать ту самую летнюю атмосферу города.

Иван Вабищевич, певец:

Я со своей группой пару лет назад как раз на старте такого же фестиваля выступал. Вечером здесь не было свободных мест, сколько видишь – столько людей.



Станислав Славянский, композитор:

Прелесть в том, что у каждого музыканта есть свое направление. Следовательно, находят своего музыканта.

Оксана Палий, основатель музыкальной уличной группы, еще пять лет назад и не думала, что ее авторскую музыку услышат с большой сцены в центре любимого города тысячи, а сейчас она собирает аншлаги.

Оксана Палий, музыкант:

Спустя несколько лет стали возможными такие фестивали уличных музыкантов, появилось много площадок в Верхнем городе и площадки по всему городу. Это очень здорово, потому что у музыкантов есть возможность транслировать свое творчество.

Горожане:

Нам вся музыка нравится, заряжает энергией. Это музыка нашей молодости.



Отдыхаешь и душой, и телом в выходные. Это здорово.

С погодой повезло и музыка такая весенняя, настроение хорошее.

Очень приятно идти по Минску, когда на каждом уголке что-то происходит. Фолк, рок, поп или все-таки классика? Минску еще предстоит сформировать свое звучание. Но по опыту прошлых лет, самыми массовыми были «Джазовые субботы» и вечера «Классической музыки» у Ратуши. Что изменилось в предпочтениях минчан узнаем скоро, первые нотки джаза прозвучат со сцены в Верхнем городе уже 23 июня.

Полюбившиеся всем фестивали культур продолжатся. В июне впервые презентуют себя британцы, июль запомнится греческим сиртаки и эстонским васильком. В последний месяц лета познакомимся с литовской, польской, корейской, украинской, итальянской и армянской культурами. А в сентябре – с еврейской и азербайджанской. Не обойдется и без грузинской Тбилисоба.