Под звуки джаза, рока или классики. Какой будет культурная афиша летнего Минска?
Новости Беларуси. Еще с десяток лет назад было сложно вообразить, что Минск можно будет назвать городом, в котором активно развивается уличная культура, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Идея с организацией на Карла Маркса пешеходной улицы в свое время не сработала, но она определенно дала толчок всем тем мероприятиям, которые проходили в Минске летом 2017. И которых этим летом станет еще больше.
Культурные вечера в Верхнем городе: чего ждать в сезоне-2018
Например, суббота в Верхнем городе уже отметилась музыкальным проектом «Пешеходка», цель которого, по задумке организаторов, обеспечить слушателя качественной живой музыкой, расширить музыкальный кругозор жителей Минска и гостей столицы.
Алёна Сырова, СТВ:
Отныне и до октября каждые выходные в Верхнем городе будут особенными. Фестиваль уличных музыкантов, культур – все лето наш город будет звучать так.
В субботний день все дороги в Минске ведут в Верхний город – это уже привычный и неоспоримый факт не только для жителей белорусской столицы, но и для ее гостей.
Новый летний сезон стартовал неделю назад, а накануне за «место под солнцем» боролись сразу несколько десятков молодых и не очень, но главное – талантливых музыкантов.
По итогам смотра два десятка лучших голосов и звуков минских улиц получили право целый год играть свою музыку на центральных площадках столицы, в музыкальных переходах – формировать ту самую летнюю атмосферу города.
Иван Вабищевич, певец:
Я со своей группой пару лет назад как раз на старте такого же фестиваля выступал. Вечером здесь не было свободных мест, сколько видишь – столько людей.
Станислав Славянский, композитор:
Прелесть в том, что у каждого музыканта есть свое направление. Следовательно, находят своего музыканта.
Оксана Палий, основатель музыкальной уличной группы, еще пять лет назад и не думала, что ее авторскую музыку услышат с большой сцены в центре любимого города тысячи, а сейчас она собирает аншлаги.
Оксана Палий, музыкант:
Спустя несколько лет стали возможными такие фестивали уличных музыкантов, появилось много площадок в Верхнем городе и площадки по всему городу. Это очень здорово, потому что у музыкантов есть возможность транслировать свое творчество.
Горожане:
Нам вся музыка нравится, заряжает энергией. Это музыка нашей молодости.
Отдыхаешь и душой, и телом в выходные. Это здорово.
С погодой повезло и музыка такая весенняя, настроение хорошее.
Очень приятно идти по Минску, когда на каждом уголке что-то происходит.
Фолк, рок, поп или все-таки классика? Минску еще предстоит сформировать свое звучание. Но по опыту прошлых лет, самыми массовыми были «Джазовые субботы» и вечера «Классической музыки» у Ратуши. Что изменилось в предпочтениях минчан узнаем скоро, первые нотки джаза прозвучат со сцены в Верхнем городе уже 23 июня.
Полюбившиеся всем фестивали культур продолжатся. В июне впервые презентуют себя британцы, июль запомнится греческим сиртаки и эстонским васильком. В последний месяц лета познакомимся с литовской, польской, корейской, украинской, итальянской и армянской культурами. А в сентябре – с еврейской и азербайджанской. Не обойдется и без грузинской Тбилисоба.
Транслировать ключевые события в Верхнем городе будет телеканал СТВ. Всего же нынешний музыкально-туристический сезон удивит более чем сотней мероприятий. Выходит, путешествовать можно и не покидая родной город, главное – следить за афишей.