История любви белорусской девушки и немецкого солдата. В Купаловском возобновили показ спектакля «Не мой»

Новости Беларуси. Легендарный спектакль возвращается. В Национальном академическом театре проходит показ постановки «Не мой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сцене Купаловского театра спектакль шел с 2010 по 2018 годы. За это время постановка режиссера Александра Гарцуева по повести Алеся Адамовича со сценографией Бориса Герлована собрала множество призов и завоевала любовь зрителей.

Александр Гарцуев, режиссер, заслуженный деятель искусств Беларуси:

История любви белорусской девушки и немецкого юного солдата, который ничем себя не запятнал, скажем так. У него на руках только кровь своего же командира, больше ничего. Спектакль о любви – на тему войны, но о любви. Вот, взглядом в будущее, будущее, будущее... Нам нужно уметь, научиться прощать.

Возобновление показа спектакля приурочено к 75-летию Победы. В Каминном зале театра в эти дни проходит экспозиция из фондов Государственного музея истории белорусской литературы «Алесь Адамович...» Здесь – творческий и жизненный путь белорусского документалиста и публициста.

Ольга Гулева, куратор выставки Государственного музея истории белорусской литературы:

Адамовіч змагаўся супраць вайны, супраць ядзернай зброі, таму што для яго было вельмі важна, як кажуць, забіць у чалавеку саму думку пра забойства, каб нават чалавек пра гэта не думаў. Бо жыццё ж сапраўды вельмі кароткае. І кожны з нас прыходзіць у гэтае жыццё, каб выканаць свой лёс, прайсці гэты лёс і свой шлях.