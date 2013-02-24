11 литров собственной крови потратил индийский скульптор на бюст министра штата

Новости Индии. Таким нестандартным способом, индийский скульптор Хуссаини хотел выразить свою благодарность властям. К 65-летию главного министра штата Тамил Наду скульптор создал ее бюст из 11 литров собственной замороженной крови.

Материал для будущего шедевра Хуссаини собирал на протяжении восьми лет. Всего день ушёл на то, чтобы придать бюсту нужную форму: была изготовлена силиконовая форма, которую заполнили кровью, заморозили, после чего силикон отделили от куска заледеневшей крови.

Предполагается, что скульптуру скоро отвезут на специальном грузовике в Дели, где выставят на всеобщее обозрение в Национальной академии искусств.