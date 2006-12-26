Историко-культурному музею-заповеднику "Заслаўе" исполнилось 20 лет

Это один из наиболее посещаемых как белорусами, так и зарубежными гостями туристических объектов. Комплекс создан в 1986 году в городе Заславль Минской области. В 1997-м постановлением Совмина " Заслаўе" объявлен историко-культурным музеем-заповедником. В его составе помимо памятников архитектуры, этнографический и музейно-выставочный комплексы. Фонд экспонатов превышает 10 тысяч единиц. Свой юбилей "Заслаўе" отмечает сегодня большой программой мероприятий. Организована научная конференция по проблемам древних городов с участием ученых-историков и музейных работников республики. В программе дня также открытие выставки фоторабот Валерия Ведренко. Ярким событием праздничной программы обещает стать и концерт музыкальных коллективов Заславской детской школы искусств.