Храм святого Георгия Победоносца в Мозыре восстановят

Деревянная церковь загорелась утром 25 декабря. Прибывшие на место пожара спасатели в течение нескольких минут погасили пламя, однако спасти храм не удалось.Для поджога злоумышленники использовали дизтопливо, которым облили углы здания внутри. В итоге церковь полностью уничтожена огнем. На ее стенах поджигатели выгравировали надписи сатанинского содержания. По факту поджога возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. Напомним, полтора месяца назад неизвестные уже пытались поджечь этот храм. Теперь им удалось реализовать свой преступный замысел. В Мозырско-Туровской епархии принято решение о возведении храма, но на этот раз в камне. Строительные работы начнутся уже в марте.