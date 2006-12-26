Маршалу Рокоссовскому посвящается:

В Гомельском музее военной славы открылась экспозиция, посвященная маршалу Константину Рокоссовскому. Это событие приурочено к 110-летию со дня рождения легендарного полководца Великой Отечественной войны.Среди экспонатов - материалы о жизни и деятельности маршала, его личные вещи, фронтовые фотографии и архивные документы. Отметим, что с именем Константина Рокоссовского неразрывно связана история города над Сожем. Маршал командовал Белорусским фронтом, когда советские войска освобождали Гомель от немецко-фашистских захватчиков. Штаб фронта располагался в областном центре более полугода. За время пребывания в городе главнокомандующий сделал многое для его восстановления. В знак благодарности за вклад в возрождение областного центра 26 января 1967 года местные власти приняли решение о присвоении Константину Рокоссовскому звания Почетного гражданина Гомеля.