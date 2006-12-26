В Гомеле проходит кинофестиваль "Рождественская сказка"

Вплоть до 7 января юные зрители увидят 12 детских картин, представленных посольствами стран, аккредитованных в Беларуси.Рождественские сказки и мультфильмы производства Германии, Польши, Украины, России, Швеции, Франции и других стран будут демонстрироваться в центральном городском кинотеатре. Фильмы адаптированы к показу в русскоязычных странах, за исключением польской картины "Где же ты, святой Николай?", которая будет переводиться во время сеанса.