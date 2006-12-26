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В Гомеле проходит кинофестиваль "Рождественская сказка"

26 декабря 2006 08:52
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Вплоть до 7 января юные зрители увидят 12 детских картин, представленных посольствами стран, аккредитованных в Беларуси.Рождественские сказки и мультфильмы производства Германии, Польши, Украины, России, Швеции, Франции и других стран будут демонстрироваться в центральном городском кинотеатре. Фильмы адаптированы к показу в русскоязычных странах, за исключением польской картины "Где же ты, святой Николай?", которая будет переводиться во время сеанса.
# Культура

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